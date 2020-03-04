«Сыну не хватало общения». Экс-супруг актрисы из «Реальных пацанов» рассказал свою версию истории с «похищением» ребенка

На минувшей неделе в редакцию «КП» обратилась пермячка Светлана Мотолыгина. Она рассказала, что бывший супруг похитил у нее их общего семилетнего ребенка. Все произошло, когда женщина возвращалась в Пермь из командировки. Она написала заявление в полицию и прокуратуру, но уже больше недели не может увидеть своего сына.

Свою версию истории с «похищением» ребенка, рассказал «Комсомолке» отец мальчика Егор Мотолыгин, у которого сейчас находится Даня.

- Нормально видеться с ребенком мне не давали сразу после развода, на это постоянно находились причины, - рассказал он. – Потом Светлана начала уезжать в командировки то в Москву, то за границу, оставляя сына на свою мать-пенсионерку или брата. Даня не посещал детский сад, ему очень не хватало общения с детьми. В мае 2019 года мне передали сына, и он прожил у меня до конца июля, пока не вернулась его мать.

Потом Светлана решила вывезти сына за границу, но отец ребенка установил запрет на выезд. И тогда актриса из «Реальных пацанов» переехала с сыном в Москву.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Фото: личный архив папы.

- Общение с ребенком было затруднено, в редких телефонных разговорах он рассказывал, что мама часто бывает на работе, нередко работает ночью, днем спит, а за ним присматривают ее знакомые, - продолжает Егор Мотолыгин. – А сын постоянно сидел в телефоне, играл и смотрел YouTube. В итоге я подал заявление на поиск ребенка в Москве, но после этого мне вообще запретили с ним общаться.

25 февраля через знакомых Егор узнал, что Светлана вновь уехала в заграничную командировку, а сын опять остался в Перми, и опять у бабушки. Отец обратился в полицию и вместе с сотрудником правоохранительных органов забрал ребенка к себе.

- Никаких противоправных действий я не совершал, - говорит мужчина. - Ребенка я забрал в теплой одежде, сменная у меня частично есть. Купил ему теплую шапку и витамины, которые ему выписали. Комиссия по делам несовершеннолетних в курсе нашей истории. Я опасаюсь за состояние ребенка и его право на достойную жизнь. Поэтому мне пришлось пойти на столь кардинальные меры и оградить его от мамы, которая пренебрегает интересами ребенка.

- После заявления мамы сотрудники полиции установили местонахождение ребенка, его жизни и здоровью ничего не угрожает, проверка продолжается, - прокомментировали конфликт родителей в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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