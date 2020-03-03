Гололед в Перми: Как добиться компенсации, если вы упали на льду

По утрам Пермь превращается в сплошной каток: днем снег на улицах оттаивает, ночью подмерзает. В травмпунктах скапливаются очереди. Мы уже публиковали советы экспертов о том, как постараться не упасть на льду. Что делать, если падения избежать все же не удалось?

В эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермский юрист Кира Ведерникова рассказала о том, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию.

Бесплатный каток.Фото: Василий Вахрин

Шаг №1. Увы, это случилось - вы упали на тротуаре (на остановке, на дороге, во дворе). Тут должен быть такой алгоритм: я упал, мне больно, значит, я должен вызвать скорую помощь. Сделать это нужно и по медицинским причинам - вы никогда не знаете, насколько тяжелую травму получили, - и для того, чтобы потом легче было получить компенсацию. В травмпунте вы зафиксируете только факт падения, но не место, где это произошло. На станции скорой помощи вы всегда сможете получить подробную справку о случившемся. И ваши шансы на компенсацию ущерба значительно повысятся.

Шаг №2. Лучше всего попросить вызвать вам «скорую» кого-то из очевидцев падения. Тогда в той же справке будут указаны его данные, и у вас будет свидетель для судебного разбирательства. Если вы все-таки решили не вызывать скорую помощь, то хотя бы попросите номер телефона у тех, кто видел, как вы упали. Без справки из «скорой» и без свидетелей ваши шансы выиграть суд будут минимальны. Нелишне будет сфотографировать место падения, чтобы по каким-то приметам было видно, где это произошло. Например, в кадр могут попасть номера домов или вывески известных магазинов.

Шаг №3. Собирайте все документы - чеки, квитанции - о понесенных во время лечения расходах. Это могут быть затраты на приобретение лекарственных препаратов, повязок, корсетов, аренду костылей и т. д.

В пермских травмпунктах скопились очереди.Фото: Василий Вахрин

Шаг №4. Подумайте над тем, чтобы заказать проведение независимой медицинской экспертизы, не дожидаясь, что ее назначат в ходе судебного заседания. Это поможет сократить время рассмотрения дела и получить большую компенсацию. Особенно это важно, если травма серьезна и есть риск потери частичной или полной трудоспособности, возможности заниматься своей профессиональной деятельностью.

Шаг №5. В суде обязательно будут интересоваться, соблюден ли вами претензионный порядок? Предполагается, что вы должны были до подачи иска в суд попытаться найти собственника территории, на которой упали, и предъявить ему претензию с требованием компенсации. И в случае отказа - идти в суд. Если вы сообщите судье, что не смогли найти виновного, рассматривать ваш иск будут, но разбирательство затянется. Начать поиск виноватого проще всего с направления претензии в управляющую организацию, которая обслуживает дом, стоящий ближе всего к месту вашего падения. Даже если это будет не придомовая территория, в ответе из УК или ТСЖ, скорее всего, будет указано, чья это земля. Это самый быстрый способ.

Этой весной в городе много скользких мест.Фото: Василий Вахрин

Шаг №6. Для поиска владельца земельного участка, где вы упали, можно также обратиться в прокуратуру, там обязаны следить за соблюдением законности и в случае нарушения наших прав оказывать всяческую помощь. В жалобе пишете просто: произошло такое-то правонарушение, помогите установить виновных. Прокуратура должна выяснить, кому принадлежит участок, и в ответе вам об этом сообщить.

Шаг №7. Кроме компенсации ущерба для здоровья и возврата денег, потраченных на лечение и проведение медицинской экспертизы, можно потребовать компенсировать и моральный вред, обычно его указывают в таком же размере. Но сумму в исковом заявлении можно указывать какую угодно, какого-то механизма подсчета тут нет, и от ее размера не будет зависеть величина госпошлины.