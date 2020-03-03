«Погребальная маска и золотой саркофаг». В Перми покажут сокровища Тутанхамона

«Он был очень умен, и поэтому его называли Тутанхамон», - пел «Наутилус Помпилиус». И, возможно, поэтому Тутанхамон стал самым известным в России фараоном. А через две недели у пермяков появится возможность увидеть, каков был собой Тутанхамон. 18 марта в Центральном выставочном зале Перми (Комсомольский пр., 10) откроется уникальная выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» (6+), подготовленная Музеем истории Санкт-Петербурга.

На выставке будут представлены более ста точных копий сокровищ Тутанхамона, выполненных известными российскими реставраторами и художниками.

Особое место в экспозиции занимают копии знаменитой погребальной маски Тутанхамона и его золотых саркофагов. Оригиналы этих предметов находятся в Каирском музее и никогда не покидают Египет. Также на выставке будет представлена факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити - мачехи Тутанхамона, выполненная на основе трехмерного сканирования оригинала, постоянно хранящегося в Берлине.

В экспозиции также будут уникальные воспроизведения тех памятников, которые были уничтожены в Каире во время революции 2011 года. Среди них – реконструкция позолоченной статуи богини Менкарет, несущей Тутанхамона, выполненная под научным руководством российских египтологов.

Выставка продлится до 4 июня. Стоимость билетов: 450 рублей, льготный (для студентов, школьников и пенсионеров) – 350 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.