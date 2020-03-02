Улицы Перми превратились в каток

- Приехала в травматологию на плановую операцию, а меня попросили подождать несколько дней: все отделение забито экстренными больными, - рассказывает наша читательница. - Кто-то с крыши упал, когда снег чистил, но в основном - люди травмировались, упав на скользком тротуаре.

Погода в начале марта очень неустойчивая. Днем все тает, а ночью лужи замерзают, и дороги превращаются в катушку. И такая картина не только на окраинах. Пермяки жалуются, что ходить невозможно даже в центре.

10-летний Даниил шел домой с тренировки по рукопашному бою, упал и повредил руку.Фото: Василий Вахрин

В понедельник в травмпункте на улице КИМ многолюдно с самого утра. Своей очереди на прием дожидается и 10-летний Даниил, держа на весу правую руку.

- Я шел с тренировки по рукопашному бою и на ровном месте у нас на Висиме поскользнулся! - рассказывает парень. - Тренер нас учил не подставлять кисть во время падения, но я не успел сгруппироваться.

Ледовые катки в городе закрылись, но такое впечатление, что вся Пермь - один сплошной каток.

- На улице Быстрых у нас трактор все почистил до льда, а песком улицу не посыпали, - рассказывает 64-летняя Надежда, она тоже сидит в очереди к травматологу. - Я на пенсии, но работаю, кредит надо выплачивать. Вот на работу и торопилась. Упала, теперь рука болит, опухла вся. Час уже приема жду.

55-летний Константин сидит в коридоре в инвалидной коляске:

- Мне ее в «скорой» выдали, когда сюда привезли, на ногу наступить не могу. Я на улице Ивана Франко поскользнулся и упал. Вот и результат.

Александру пришлось тащить супругу чуть ли не на руках.Фото: Василий Вахрин

В этот момент в травмпункт зашел молодой человек. Он почти затащил на себе девушку.

- Жена вчера пошла с коляской гулять и не удержалась на ногах, - объясняет Александр. - Я супругу со свадьбы на руках не носил, и вот теперь довелось. С утра у нее стопа опухла, даже обувь с трудом надела.

Как сообщили в администрации Перми, перед подрядчиками поставлена задача неукоснительно выполнять условия контрактов по содержанию улиц: не только чистить их от снега, но и посыпать противогололедными материалами.

Своей очереди в травмпункте приходится дожидаться.Фото: Василий Вахрин

- По началу марта мы статистику пока не подводили, - рассказали на Пермской городской станции скорой помощи. - Но в ноябрьские длинные выходные, когда также было скользко, доходило до 200 вызовов в сутки, причем довольно много было черепно-мозговых травм. На этот раз цифры тоже будут явно больше, чем в простые дни. Сейчас часто люди падают на почищенных тротуарах, покрытых льдом. Вызывая «скорую», предупредите, что вы получили травму во время падения, и наша бригада обязательно приедет.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Реже шаг!

- Я тоже в самый первый день весны чуть не упал, и также на очищенном до льда тротуаре, - говорит заместитель Пермского центра медицины катастроф Аркадий Балахонцев. - После этого поневоле пришлось вспомнить простые советы, которыми мы обычно делимся.

1. На обледенелом тротуаре укоротите шаг. Нужно, чтобы та нога, которой переступаете, была «начеку».

2. В такую погоду, как сейчас, выбирайте заснеженный участок дорожки, а не очищенный до блеска.

3. На подошвы обуви можно приклеить обычный лейкопластырь, только не забудьте его вечером поменять, он быстро истирается.

4. Если почувствовали, что равновесие вам не удержать, не подставляйте во время падения руку, частая травма при этом - перелом лучезапястного сустава. В крайнем случае, подставьте две руки - нагрузка от удара распределится.

5. Совет стараться упасть на мягкое место - правильный. Только - не на копчик, иначе травма может быть серьезной.