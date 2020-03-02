Пермского школьника, чей отец вышел на пикет к Кремлю, переведут на индивидуальное обучение

Конфликт в пермском лицее №9, похоже, подходит к завершению. Напомним, Сергей Медведев, отец одного из третьеклассников заявил, что в лицее его сына травят, а учителя специально занижают ему оценки, поскольку мужчина отказался сдавать деньги на учебники.

Пермяк даже специально приехал в Москву, чтобы выйти к стенам Кремля с плакатом: «Директор устроила травлю моему сыну».

В свою очередь в лицее уверяют, что сын Сергея постоянно задирает одноклассников и мешает спокойно вести уроки. А директор лицея №9 Ирина Горбунова, которую на время проверки заявления Сергея Медведева отстранили от работы, заявила, что отца ученика специально наняли, чтобы опорочить ее и педагогов.

- Он не придумал ничего лучше, как, размахивая своим собственным сыном, словно кистенем, сокрушить все вокруг, - отозвалась о мужчине Ирина Горбунова.

Городские власти организовали в лицее две проверки: одну провела комиссия по делам несовершеннолетних, другую - департамент образования.

- Проверялось, был ли буллинг в отношении ребенка и собирали ли деньги на учебники, - рассказала заместитель главы Перми Людмила Гаджиева. - Факт сбора денег с родителей подтвердился. Их собирали на учебники по математике в параллели третьих классов, в классах под литерами: А, Б, В и Г. При этом в 3Д, где учится сын Сергея Медведева, сбор денег не проводился. Но в любом случае это нарушение, потому что учебники должны были выдаваться бесплатно.

Выговор за сбор денег с родителей третьеклассников получит заместитель директора лицея №9, которая в то время исполняла обязанности руководителя. Ирина Горбунова, как мы уже писали, заняла директорский пост только 30 сентября – через месяц после начала учебного года.

Что же касается травли ребенка, ситуация, по словам Людмилы Гаджиевой, неоднозначна.

- Папа считает, что дети не хотят дружить с его сыном. А психологи, которые вышли для обследования в класс и разговаривали с учениками, факты буллинга не подтвердили, - отметила заместитель главы города. - Конфликт между классным руководителем 3Д класса и ребенком действительно был. И это говорит о непрофессионализме педагога. Потому что никто не обещал, что все дети у нас легкие. И необходимо было грамотно выстроить индивидуальную работу в отношении этого мальчика и его семьи.

В связи с этим выговор будет объявлен и завучу по начальной школе, потому что, как считает Людмила Гаджиева, в ее компетенции было нейтрализовать этот конфликт между семьей, ребенком и учителем на ранней стадии.

Что же дальше будет с ребенком?

- Мы встретились с папой мальчика и договорились, что необходимо переводить ребенка на индивидуальное обучение: либо на дому, либо в психологическом центре, - объяснила Людмила Гаджиева. - Потому что кроме педагогов и психологи должны поработать с ним, чтобы снять стрессовую ситуацию. Также мы готовы в марте предоставить ученику возможность оздоровления и обучения в Усть-Качке.

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