К 75-летию Победы пермским ветеранам подарят красивые одеяла из верблюжьей шерсти

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой к юбилею Победы. В бюджете города на эти цели были выделены дополнительные средства. На что именно они пойдут?

- В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы предусмотрели в бюджете города достаточно много средств, - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - На эти деньги приводятся в нормативное состояние различные мемориальные комплексы - в том числе памятники «Героям фронта и тыла» на эспланаде и Уральскому добровольческому танковому корпусу. На площади ветеранов возле Дома офицеров будут отреставрированы мемориальные кубы. У здания за счет внебюджетных источников удалось обновить фасад, теперь также начнется ремонт и внутренних помещений Дома офицеров. К юбилею мы также открываем памятник Солдату России в районе площади Карла Маркса.

Как объяснили в гордуме, дополнительные средства в бюджете были выделены и на подарки ветеранам.

- Памятные медали ко Дню Победы будут вручены 5,5 тысячи наших ветеранов войны и тыла. В этом году решили централизованно приобрести для них одинаковые подарки, мы их согласовали с городским советом ветеранов, для чего предусмотрели в бюджете города 6 миллионов рублей, - сообщил Алексей Грибанов. - Это будут большие одеяла из верблюжьей шерсти, упакованные в красивые пакеты. Они будут вручаться вместе с юбилейными медалями.

Обновится к 9 Мая и мемориал в честь павших воинов на Верхнемуллинском кладбище.

- В Индустриальном районе Перми расположена школа, в которой в военные годы и после войны проходили лечение бойцы Красной Армии, - объяснил депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров. - К сожалению, не все они дожили до Победы, некоторые умерли уже и после нее. Все они были похоронены на Верхнемуллинском кладбище, сейчас там установлен обелиск павшим воинам. Каждый год лучшие ученики школ Перми 9 Мая торжественно возлагают венок к этому памятнику. Но подходы к мемориалу приходят в негодность, обветшал мостик, ведущий к захоронениям. Было принято решение выделить деньги и навести здесь порядок. Осталось немного времени, и надо ускорить восстановительные и ремонтные работы. Нам нужно скоординировать усилия всех подразделений, которые участвуют в реализации этого проекта, чтобы торжественно встретить 75-летие Великой Победы.