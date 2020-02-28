«Шаткая система работать не будет!». Пермские депутаты раскритиковали работу городского транспорта

Без преувеличения можно сказать, что самым острым вопросом на 40-м пленарном заседании Пермской городской Думы стало обсуждение того, как в городе реализуется транспортная реформа.

Автобусов старше 10 лет не будет

В первоначальной повестке его не было - его внес в самом начале пленарки председатель гордумы Юрий Уткин. Как он объяснил, одним из поводов явилось неудовлетворительное обеспечение горожан транспортными картами. Еще одна причина - в горадминистрации неожиданно изменили условия контрактов с перевозчиками, о чем договоренности с депутатами не было: с половиной из них решили заключать договоры не на 5 лет, а только на 3 года.

Заместитель главы города Людмила Гаджиева объяснила это тем, что лишь самым крупным перевозчикам оказалось по силам обеспечить необходимые банковские гарантии на столь долгий срок.

Депутаты потребовали, чтобы основные условия контрактов при этом не менялись, как и сроки их заключения.

Людмила Гаджиева пообещала, что контракты, как и предполагалось, будут заключаться с марта по апрель. И что после их заключения не менее 30 процентов автобусов будут «моложе» 5 лет, а в следующем году с улиц Перми исчезнут все автобусы старше 10 лет.

Транспортными картами пользуются более 71 тысячи человек

По поводу сбоев с обеспечением желающих транспортными картами представители администрации признали свою ошибку, которую, по словам Людмилы Гаджиевой, они постарались исправить.

- За первые два месяца продаж было реализовано 13 тысяч карт, в первые дни февраля спрос вырос до 3 - 5 тысяч в день, что вызвало очереди, - объяснила она. - Для решения этой проблемы была организована реализация карт через сеть «СемьЯ». При пополнении карты на 120 рублей ее можно было получить бесплатно, выпавшие доходы города при этом составили 2,6 миллиона рублей. С середины февраля акция была закрыта, но было увеличено количество точек реализации. На данный момент пользователями карт в Перми являются более 71 тысячи человек.

Депутат Вероника Куликова отметила, что карты, к сожалению, не работают должным образом.

- Операторы обновляют баланс раз в сутки, пассажир может воспользоваться большим количеством поездок, чем у него есть на карте, - констатировала она. - На картах формируется минусовой баланс, и эти деньги потеряны для бюджета. Боюсь, что перспектив у этой системы оплаты может не быть, при этом у нас нет альтернативного решения, чем их заменить.

Шаткая система работать не будет

Депутатам не понравилось, что транспортная реформа сопровождается непрерывными изменениями.

- Мы слышим самые разные предложения о структуре реформы, контрактах, проект - сырой, - предположил депутат Владимир Молоковских. - Мы не уверены, что такая шаткая система будет работать.

- Транспортная реформа вызывает множество вопросов, - констатировал депутат Александр Филиппов. - К сожалению, руководство профильного департамента еще не определилось с ее параметрами. Принятые совсем недавно решения коллеги уже готовы пересмотреть.

- Мы должны были достигнуть соглашения всех сторон еще до начала внедрения реформы, выработать позицию, которая устраивала бы и власть, и горожан, и перевозчиков, - считает первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин. - Менять условия по ходу реформы, проявлять непоследовательность - нельзя. Эта наша общая ответственность!

В конце концов, депутаты договорились вернуться к острой теме в марте.

- Мы долго получали бодрые ответы на острые вопросы по реформе в транспортной отрасли, - подвел черту председатель гордумы Юрий Уткин. - Но по факту ситуация далека от совершенства. От граждан продолжают поступать замечания и предложения, это нас побудило сегодня вновь тему обсудить, проанализировать действия администрации. До 2 марта нам должны представить информацию о поддержке льготных категорий граждан. Думаю, что на мартовском пленарном заседании транспортный вопрос снова придется обсуждать.