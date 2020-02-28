«На развивашки трачу ползарплаты». Многодетная мама рассказала, сколько сегодня стоит дополнительное образование

Мы с мужем современные родители и хотим, чтобы наши дети, когда вырастут, были успешными. Поэтому не жалеем денег на их развитие - физическое, творческое, интеллектуальное.

Детей у нас трое. Старшая дочь - первоклашка, сыну - четыре года, младшей дочке - три. Декретный отпуск закончился и никаких пособий я уже не получаю, но на работу пока не вышла. Тем не менее каждый мой день расписан по часам - школа, садик, кружки, секции, логопед. Я работаю мамой, а деньги у нас зарабатывает только папа.

Да, образование в России бесплатное, но все развивающие занятия - только за деньги. И я решила посчитать, сколько мы, обычная среднестатистическая семья, тратим в месяц на обучение и развитие детей.

Первоклашка - экзамен для родительского кошелька

Недавно одна знакомая спросила, на что я готова потратить лишние деньги. Я ответила, не задумываясь: на дополнительное образование детей и мое личное.

Я готова вкладывать больше, но ограничена финансовыми возможностями семьи. У мужа свое небольшое производство, я помогаю ему с продажами в интернете в коротких промежутках между школьными тетрадками и занятиями айкидо.

Дополнительное образование детей- это действительно затратно. В первый класс наша дочь пошла в престижную гимназию. Несмотря на прописку, ребенку нужно было сюда «поступить»: пройти тесты и диагностику.

«Не пройдете по баллам, советуем учиться в другой школе» - сразу сказали нам педагоги.И мы записались в воскреску. Статья расходов у семьи будущей первоклашки сразу же увеличилась примерно на 21 000 рублей. Это пять уроков по субботам с октября по апрель.

Программа воскресной школы включала в себя уроки английского. Но в первом классе его не преподают, только со второго. Как быть? Махнуть рукой и забыть про пройденный курс и потраченные деньги? Продолжить заниматься английским с репетитором или записать ребенка в языковой центр? Английский дочке нравился. Еще в детском саду у нее был кружок для начинающих. Решили ходить. Нашли недорогие занятия рядом с домом, 45 минут - 300 рублей. В месяц выходило 2400.

Если же записываться в крупный языковой центр, там занятия стоят вдвое дороже.

Но родители и сами много занимаются с детьмиФото: Василий Вахрин

Продленку не потянуть

Уроки в первом классе заканчиваются в 10 - 11 утра. Куда девать ребенка, если оба родителя работают? Правильно, оставлять на продленку. Только эта услуга давно стала платной.

Рядом с нашей гимназией есть престижный образовательный комплекс: ребенка встречают с занятий, кормят, делают с ним уроки, водят в бассейн, но цена - 14 тысяч рублей в месяц. Есть более бюджетные варианты, но все они далеко от дома. Решили от продленки отказаться.

Еще у первоклашек есть дополнительный предмет в школе, который рекомендовали посещать всем, - «Логика». Цена за учебный год 3000 рублей.

Каждый месяц с одноклассниками дочка ходит в кино, театр, на выставки, мастер-классы, экскурсии. В месяц около 2000 рублей.

Два года дочка занималась гимнастикой. Тренировки стоили 3000 рублей в месяц. Плюс страховка, затраты на форму, гимнастические предметы, костюмы для выступлений, взносы на участие в соревнованиях, подарки тренерам, сборы, летний лагерь. Если вы ждете от ребенка серьезных результатов, рассчитывайте, что любой спорт будет стоить порядка 100 тысяч рублей в год.

Год гимнастики стоит как путевка на море

Мы не участвовали в соревнованиях и не ездили на сборы, поэтому годовой бюджет на гимнастику составлял примерно 40 тысяч. Недавно по состоянию здоровья с гимнастикой мы завязали и плавно переключились на любительское фигурное катание.

- В профессиональный спорт даже не планируйте! - заявила тренер. - К нам в три-четыре года приходить нужно, чтобы чего-то добиться, а вам уже семь!

За 12 тренировок в месяц мы платим 2800 рублей. Это хореография, общая физическая подготовка и тренировки на льду.Плюс каждый сезон, по мере роста ноги, нужно менять коньки, самые дешевые стоят 2000 рублей.

За учебный год многодетная семья тратит на дополнительное образование детей более 160 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин

Почему мы отказались от развивашек для малышни

Развивающие занятия для самых маленьких в детских центрах - это для нас уже пройденный этап. С младшими эту историю мы решили не повторять. Во-первых, малыши в детском саду устают, и тащить их вечером на кружки - как-то жалко.Во-вторых, все муниципальные сады сейчас оказывают дополнительные образовательные услуги, которые стоят дешевле, чем в частных центрах. Еще плюс - с детьми занимаются в течение дня, без ущерба для основных занятий по программе детского сада.

В нашем саду есть логика, изучение букв, развитие мелкой моторики. Одно занятие стоит около 200 рублей. Сын ходит в два кружка, младшая дочка пока на один. Итого: 4680 рублей за двоих в месяц.

Спортивных секций в саду нет, поэтому осенью планируем отдать сына в айкидо. Три тренировки в неделю, 3000 рублей в месяц. Младшая дочка любит танцевать, летом запишем ее во Дворец детского творчества, это еще 2000 рублей в месяц.

Два раза в неделю к нам домой приходит логопед, занимается с сыном - 350 рублей занятие, 2800 в месяц.

И это не считая трат на рабочие тетради, которые родители покупают за свой счет. Плюс развивающие игрушки, лего, лыжные комплекты и коньки, иногда походы в театр и цирк.

Считалка «КП»

Рассчитаем общую сумму по максимуму с сентября по май:

английский -19200 рублей;

фигурное катание -22400 рублей;

логика в школе - 3000 рублей;

мероприятия для школьников - 16 000 рублей;

три дополнительных занятия в детском саду у двоих детей- 37 400 рублей;

логопед -22400 рублей;

айкидо - 24000 рублей;

танцы - 16 000 рублей.

Итого: 160440 рублей нужно нашей семье на дополнительное образование детей за учебный год. Или около 20 000 рублей в месяц на троих.

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