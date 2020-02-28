На пермских кладбищах пообещали навести порядок

В рамках «депутатского часа» на заседании Пермской городской Думы была поднята важная для города тема. Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич рассказал о работах по благоустройству кладбищ в городе.

Прозвучало немало острых вопросов. Например, депутат Илья Лисняк напомнил, что в предыдущие годы в паводок на Северном кладбище затапливались дороги, водой заливало целый 64-й квартал. Он поинтересовался, что сделано для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Анатолий Дашкевич сообщил, что ситуация взята под контроль с прошлого года, и затопления на этом кладбище не должны повториться.

На заседании прозвучала информация о том, что администрация Перми отказалась от строительства кладбища «Лесное», так как на участке обнаружилось месторождение грунтовых вод.

Депутаты поинтересовались: не возникнет ли из-за этого проблема с захоронениями? Анатолий Дашкевич ответил, что в ближайшие три года муниципальные кладбища вполне справятся со своей задачей.

- На территории города Перми находится 17 муниципальных кладбищ общей площадью около 435 гектаров, - сообщил он. - В конце 2019 года произведено 10 130 захоронений. В 2019 году в рамках муниципальных программ выполнены строительно-монтажные работы на кладбище «Северное»: подготовлено 8 гектаров земли под захоронения, обустроена дренажная система, построено 28 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. В декабре 2019 года было принято решение построить на кладбище «Восточное» крематорий за счет средств бюджета. В этом году пройдет обследование территории и в 2021 - 2022 году начнутся строительные работы, завершить их планируют до декабря 2022 года.

Также депутаты интересовались, успеют ли привести в порядок воинские захоронения к 9 Мая. Представители администрации заверили: будет сделано все необходимое, финансирование на эти цели предусмотрено в нужном объеме.