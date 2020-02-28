В Перми появятся лыжероллерная трасса, теннисный корт и новая школа

На пленарном заседании городской Думы депутаты одобрили изменения зонирования нескольких земельных участков на территории Перми. Так, в границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий были включены земельные участки, расположенные недалеко от лыжной базы «Прикамье» в Кировском районе Перми. Здесь планируется строительство лыжероллерной трассы.

Подарок для спортсменов

- Это будет замечательный и долгожданный подарок для жителей не только Закамска, но и для всего краевого центра, - объяснила председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы Наталья Рослякова. - На этой лыжероллерной трассе лыжники смогут тренироваться не только зимой, но и в летний период. Уверена, что она станет популярной и у всех любителей спорта. В зимний период эта трасса также не будет пустовать, предполагается, что на ней будет сделано хорошее освещение. Не так давно город принял от Пермского порохового завода ряд спортивных сооружений, в том числе и лыжную базу. Теперь она будет развиваться. Выделяется дополнительный земельный участок, и в городе появится спортивный объект, которого у нас до сих пор не было.

О любителях тенниса тоже не забыли

- Еще один проект изменений в Правила землепользования и застройки предусматривает включение в границы зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений земельного участка по улице Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе для строительства нового теннисного корта, - сообщили в гордуме.

Дети не должны учиться в три смены

Также в Кировском районе построят новую общеобразовательную школу. Для реализации этого проекта депутаты приняли решение изменить границы подзон и территориальных зон земельного участка площадью 26 588 квадратных метра по улице Юнг Прикамья и участка площадью 3882 квадратных метра по улице Адмирала Макарова. В начале марта будет объявлен конкурс на строительство школы.

- На пленарном заседании мы рассмотрели несколько вопросов, связанных с предоставлением земельных участков под объекты социальной сферы, - рассказала Наталья Рослякова. - Дело в том, что сейчас изменяются требования различных надзорных ведомств для объектов, касающихся образования и спорта. В частности, должны быть увеличены нормы по площади помещений и территорий из расчета на одного человека, должны быть предусмотрены хорошие подъезды к зданиям. В связи с этим приходится уточнять размер земельных участков, ранее зарезервированных под те или иные объекты, и вносить эти коррективы в нормативные документы. Такая ситуация сложилась, например, с новой школой в микрорайоне «Судозавод» в Кировском районе. Проект новой школы на улице Юнг Прикамья уже прошел экспертизу и в ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации для ее строительства. Такая школа необходима в быстро растущем микрорайоне, где уже в образовательных учреждениях приходится открывать по 7 - 8 первых классов. Земельный участок под новую школу, на которой находился объект здравоохранения, был зарезервирован за отраслью образования. И, когда получилось в рамках нацпроекта «Образование» привлечь в Пермский край достаточно серьезные средства для строительства образовательных учреждений, мы поставили вопрос об ускорении строительства новой школы в районе, где за последние 5 лет выросло более 15 высотных домов-новостроек. Предполагается, что строиться объект будет в 2021 году, и уже в первом квартале 2022 года новая школа должна открыть двери.

Тех, кто оказывает поддержку, решили поддержать

Рассмотрели депутаты и вопрос о снижении арендной платы для социально значимых учреждений социальной сферы. В частности, подобные преференции были предоставлены пермскому благотворительному фонду «Территория семьи».

- Для этой благотворительной организации на следующий год мы существенно уменьшаем арендную плату - она будет составлять всего 0,1 процента от размера коммерческой стоимости, - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Этот фонд зарекомендовал себя как надежный и социально значимый партнер, достаточно сказать, что «Территория семьи» получила три президентских гранта на свое развитие. Благотворители оказывают реальную поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они арендуют квартиру для того, чтобы помогать женщинам, которые подверглись насилию. Благотворительный фонд организовал большой склад с товарами для нуждающихся людей. В «Территории семьи» организуются различные курсы для обучения профессиональным навыкам и трудоустройства безработных. При этом все помещения фонд получил в ненормативном состоянии, и затем провел большие восстановительные и ремонтные работы.