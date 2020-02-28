В Перми одобрили поправки в бюджет - 2020

- Нам предстоит распределить достаточно большой объем средств - почти 1,8 миллиарда рублей, - объяснил на пленарном заседании председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Это остаток бюджетных средств с прошлого года, дополнительные поступления из федерального и краевого бюджета, а также средства по проекту «Жилье и городская среда». При принятии корректировок в бюджет мы выдерживаем все стратегические направления: это реализация нацпроектов, подготовка к 300-летию нашего города и поддержка ветеранов. При этом необходимо уделить особое внимание исполнительской дисциплине.

Столь немалый «довесок» в городской бюджет-2020 сложился по двум причинам. Во-первых, в краевой центр поступили федеральные трансферты для развития социальной инфраструктуры. Во-вторых, скопились значительные остатки средств: их выделили в прошлом году на инвестиционные проекты, но не успели использовать. В связи с чем представители администрации удостоились вполне обоснованной критики. Вопрос о слабой дисциплине с освоением бюджетных средств решили рассмотреть на следующем заседании городской Думы.

Проектом решения, которое рассмотрели и утвердили депутаты, предполагается перераспределить расходы бюджета на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий, на строительство трех спортивных площадок, на паспортизацию и содержание инженерных сетей, на дополнительные мероприятия к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила, что проект решения был детально рассмотрен на профильном комитете, и после долгого обсуждения и выработки предложений, направленных на устранение недочетов, члены комитета поддержали изменения.

- В этот раз было много порученческих пунктов от Контрольно-счетной палаты, для того, чтобы отслеживать эффективность расходования средств, - констатировала она.

- По-прежнему остаются вопросы финансовой дисциплины, надо ее усиливать, - подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Конечно же, неправильно, что на конец года остаются остатки на счетах в значительных количествах. Я считаю, что такого в принципе не должно быть!