«У нас негде погулять с детьми, а у дома снега по колено». С какими вопросами пермяки обращаются в городской Call-центр

Многие жители краевого центра уже выучили на память номер 2-059-059.

Телефон с цифрами пермского региона установлен в городском Call-центре.

На прямых линях, которые проходят еженедельно, дежурят депутаты городской Думы, руководители подразделений городской администрации, представители других государственных структур, например, Пенсионного фонда, ГУВД, прокуратуры.

На этот раз на острые вопросы пермяков довелось отвечать заместителю председателя Пермской городской Думы Алексею Грибанову.

Звонки следовали один за другим. Что волновало пермяков? В своих обращениях они затрагивали как частные проблемы, так и общезначимые.

- Во дворе нашего дома уже пять лет стоит кем-то брошенная машина, из-за нее мы не можем благоустроить газон, мы куда только не обращались, в ГИБДД нам предлагают самим вызвать и оплатить эвакуатор, но мы не знаем, законно ли это, да и денег у нас нет, - пожаловалась жительница микрорайона Краснова Валентина Ивановна.

- Это нередкая проблема для Перми, - подтвердил Алексей Грибанов. - В городской Думе по поводу бесхозяйных автомобилей были приняты специальные решения, создана нормативная база - мы предоставили муниципалитету право увозить и утилизировать брошенные машины. Давайте вместе с вами обратимся в районную администрацию по этому поводу.

В ходе телефонного диалога выяснилось, что у жильцов 16-этажки на улице Моторостроителей есть и другие проблемы.

- У нас нет детской площадки, а поблизости нет ни одного сквера, - посетовала пермячка.

Алексей Грибанов посоветовал жильцам дома подать заявку в программу «Комфортная среда» по поводу обустройства детской площадки и сквера, пообещав помочь в ее составлении.

- А вообще-то у вас сильный ТОС «Микрорайон Краснова», - напомнил он. – По их инициативе уже был разбит сквер Краснова, давайте подключим и их.

Много вопросов касалось содержания межквартальных проездов.

- У нас на улице Седова, практически в центре Перми, страшно проходить мимо домов, - позвонил Леонид Евгеньевич. - Идти приходится по колено из-за снежных заносов, а с покатых крыш того и гляди упадет снег, а рядом расположены детские садики.

- Я обращусь в администрацию Свердловского района, мы ее обяжем убрать снег на муниципальной земле, и давайте вместе с вами заставим управляющую компанию почистить крышу, - предложил план действий Алексей Грибанов.

Много было звонков от жильцов «возрастных» малоэтажных многоквартирных домов. Люди жаловались на прохудившиеся крыши, на то, что их жилье давно требует ремонта. В таких случаях Алексей Грибанов обещал разобраться в проблеме и описывал два варианта ее решения.

- У нас по Перми выделены значительные средства - 3 миллиарда рублей - по госпрограмме расселения аварийного и ветхого жилья, - объяснял он, например, жительнице дома на улице Куйбышева, 72. - Если ваш дом изношен, он должен быть включен в эту программу. Если в нем можно жить, то надо попытаться ускорить проведение в нем капитального ремонта. Такая возможность также имеется, и я готов сделать обращение в фонд капремонта. Но для этого должна быть хорошая собираемость оплаты.

Разумеется, не обошли пермяки вниманием и вопросы организации работы автобусов. Например, жители микрорайона Николая Островского посетовали на то, что уже три года на оживленной остановке «Улица Чернышевского» отсутствует нормальный остановочный комплекс.

Алексей Грибанов пообещал сделать запросы в администрацию Перми и помочь решить вопрос.

Как видим, обратная связь с городскими властями работает.