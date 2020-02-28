«Вас здесь быть не должно!» Робот-полицейский по имени Скорпион из Перми будет ловить нарушителей

- Вас здесь быть не должно! - и приземистый робот, ловко подкатившись на гусеницах, набрасывает сеть на нарушителя границ предприятия, чьего фото не оказалось в его базе данных.

Примерно так будет действовать робот по имени Скорпион, презентация которого прошла на заседании коллегии МВД России.

Этого робота компания «Промобот» создала для патрулирования территории и охраны порядка. У Скорпиона есть камера, которая может распознавать лица и сверять их с базой данных, и система навигации. Также в комплектацию входит квадрокоптер, который может преследовать нарушителей, и ловчая сеть, с помощью которой робот сможет «ловить» их и задерживать до приезда охраны или полиции.

Почему Скорпион? Потому что внешне похож, объясняют в компании.

- К тому же он создан, чтобы защищать, - говорит представитель «Промобота» Дарья Вахтеева. - У него есть защитная функция, как у скорпиона.

Такие Скорпионы смогут работать на опасных производствах.

- Мы научим его обнаруживать течи в трубопроводах, - рассказывает Дарья. - На предприятиях, где нет людей, он сможет мониторить обстановку, и если что-то пойдет не так, будет отправлять эту информацию оператору.

Скорпион легко может преодолевать лестницы и бордюры на тротуарах, ходить по снегу, песку, грязи и воде. Поэтому он сможет патрулировать и территории заводов, и улицы городов, и даже заповедники, охотясь на браконьеров.

Министерство внутренних дел заинтересовалось «железным патрульным». Но для того чтобы внедрить таких роботов в полицию, требуется их сертифицировать.

- И тогда роботы смогут поступить на службу в силовые структуры как полноценные полицейские, - рассказал председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков. - Мы верим, что в будущем такими моделями будут оснащены предприятия, стадионы и парки - именно они будут обеспечивать безопасность в местах повышенного скопления людей.