«Дом моей мечты». «Комсомолка» проводит фотоконкурс, от участия в котором невозможно отказаться

Дорогие пермяки, а вы заметили, что наступила весна? На улице с каждым днем становится все теплее и светлее. Хочется любить, смеяться и радоваться жизни. А мы, в «Комсомолке», решили добавить вам позитива и весеннего настроения.

Только для вас, жители Перми и Пермского края! Специальный весенний конкурс от «КП» и

нашего партнера – ООО «Торговый дом ПЗСП» с прекрасным солнечным названием – «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ» и с не менее прекрасными призами победителям.

Условия участия:

Ни для кого не секрет, что более 1000 загородных домой построено на территории Пермского краяпо проектам и материалами строительной компании ПЗСП. Именно для вас этот конкурс.

Участники конкурса выкладывают на сайте perm.kp.ru фото своих загородных домов или

коттеджей, построенных на основе проектов компании ПЗСП или с широким использованием

материалов компании при строительстве.

Победителей будет два. Первый определяет путем народного голосования –участник, чье фото наберет больше всего лайков. Второго победителя выберет наш партнер ООО «Торговый дом ПЗСП».

Что получат победители:

Победители конкурса «Дом моей мечты» получат:

-сертификат в магазин бытовой техники на сумму по 15 тысяч рублей!!

-профессиональную фотосессию с дальнейшей интеграцией в календарь партнера

-призы от «Комсомольской правды»

Строительные материалы от ООО «Торговый дом ПЗСП» вы можете заказать здесь:Газобетонные блоки https://td-pzsp.ru/catalog/wall_blocks/

ЖБИ для строительства: https://td-pzsp.ru/zbi/zhbi-dlya-stroitelstva/

Проекты коттеджей: https://td-pzsp.ru/project/

Сроки конкурса:

С 2 марта 2020 года по 31 мая 2020 года.

Сроки конкурса:

С 2 марта 2020 года по 31 мая 2020 года