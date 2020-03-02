2020-03-02T06:25:20+03:00
Общество

«8 марта будут солнце и морозец». В Прикамье ожидается небольшое похолодание

Первая половина недели постоит теплая
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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Не все коту Масленица – на этой неделе синоптики прогнозируют похолодание. И вполне может статься, что начало весны будет прохладнее, чем конец зимы.

- Погода сейчас неустойчивая, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Аномальная теплота не может длиться вечно. Но сильных морозов пока не предвидится.

По пессимистическим прогнозам, к выходным может похолодать до -9 градусов, по оптимистическим – только до -2.

Но первая половина недели обещает быть по-прежнему теплой.

В понедельник, 2 марта, днем в Перми ожидается оттепель – до+1 градуса. Прояснения на небе будут сменяться снегопадами.

Во вторник, 3 марта, дневная температура по-прежнему обещает быть плюсовой. Осадков будет меньше, но в воздухе повиснет дымка, что нужно иметь автомобилистам – видимость на дорогах снизится.

В среду, 4 марта, к туману прибавиться снегопад, столбик термометр днем поднимется чуть выше плюсовой отметки.

В четверг, 5 марта, возможно начало похолодания. Арктический воздух начнет вытеснять черноморский. Температура днем может понизиться до -5 градусов.

В пятницу, 6 марта, день обещает быть ясным и морозным, - до -6 градусов.

Субботний день также будет прохладным – до -5 градусов.

В воскресенье, 8 марта, день может быть солнечным. И начнет понемногу теплеть – до -3 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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