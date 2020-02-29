2020-02-29T19:59:33+03:00
Происшествия

«Очень горько, когда погибают маленькие дети». Разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии

За жизнь выжившей в ДТП годовалой девочки борются врачи
Виктор Правдин
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Погибшая женщина работала воспитателем, а мужчина - в РЖДПогибшая женщина работала воспитателем, а мужчина - в РЖДФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей, еще один ребенок - годовалая девочка - чудом осталась жива. Санавиацией ребенка доставили на лечение в Ижевск. У близких и знакомых погибшей пермской семьи остались о них только хорошие воспоминания. Они поделились ими с «Комсомолкой».

Павла, Альбину и двух их дочерей похоронили на родине мужчины в Удмуртии спустя три дня после трагедии.

- Паша работал в РЖД, а Альбина воспитателем в детском садике. Она очень любила детей, и они к ней тянулись. Ко всем деткам старалась найти индивидуальный подход, - рассказала знакомая семьи Ольга.

- Это была очень дружная семья, я всегда их видела вместе, - вспоминает знакомая погибших Елена. - Девчонки учились хорошо, обе посещали музыкальную школу по классу фортепиано. Альбину очень уважали как воспитателя.

-Скромная, добрая и порядочная семья, - рассказывает Наталья. - Правильных традиций. Очень жаль, что несчастья происходят только с такими семьями. И еще больше огорчает, что погибают маленькие дети.

Водителя, устроившего смертельную аварию, задержали. Сейчас ведется следствие.

-Заведено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - объясняет следователь МО МВД России «Игринский» Оксана Зыкина.

Мы приносим соболезнования родным и близким погибших

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ИСТОЧНИК KP.RU

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