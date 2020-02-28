«Всю жизнь за зарытыми дверями». Семилетний Миша из Перми борется с тяжелой болезнью, которая не дает ему общаться с миром

Какая самая главная задача у семилетнего ребенка? Правильно, ходить в школу и хорошо учиться. А у семилетнего Миши Черемных из Перми – не заболеть, потому что малейшая простуда может привести к тому, что мальчик начнет задыхаться. А чтобы случайно не подхватить вирус, активный и любопытный ребенок вынужден большую часть своей жизни проводить дома, в четырех стенах.

- Во всем виновата болезнь легких, которая впервые дала о себе знать, когда мальчику исполнилось 3 месяца, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Тяжелая одышка появляется у Миши после каждой подвижной игры. Главные симптомы его болезни — одышка и кашель, поэтому любая инфекция может оказаться для ребенка смертельно опасной. А чтобы снять мучительные приступы, Мише приходится проводить постоянные ингаляции.

И всего лишь два года назад Миша научился плакать. Теперь слезы стали для него огромным спасением. Потому что если Миша не плакал, когда ему ставили укол, или случалась малейшая неприятность, то он переставал дышать и терял сознание. Теперь эта угроза постепенно ушла из его жизни, но встать на путь выздоровления мальчик пока не может.

Миша прошел бесчисленное множество обследований, но до сих пор врачи не могут сойтись во мнении, какое лечение поможет ребенку.

Чтобы разобраться в непростой болезни Миши, нужен генетический анализ «Полное экзомное секвенирование», которое стоит 47 тысяч рублей. Провести его готова московская лаборатория «Геноаналитика». От полученных результатов будет зависеть план лечения Миши Черемных, а значит, и его жизнь.

Недавно Миша с мамой вернулись из ведущего федерального педиатрического центра России — научно-исследовательского клинического института педиатрии им. академика Вельтищева в Москве. Там Мише провели множество анализов и исследований, но столь необходимый дорогостоящий генетический анализ сделать за счет бюджета невозможно даже в федеральном центре.

Помочь разобраться в том, что за болезнь мешает Мише дышать, можете вы. А сделать это можно здесь.