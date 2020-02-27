2020-02-27T16:37:52+03:00
Общество

У фестиваля «Театральное Приволжье» появится новая номинация, посвященная 75-летию Победы

Об этом рассказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров
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Сцена из спектакля «Признание».Сцена из спектакля «Признание».
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Два театра представляли Пермский край на фестивале «Театральное Приволжье». Это коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва и авторский студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка». В народном голосовании участвовали почти 30 тысяч жителей округа. В итоге «политеховский» спектакль «Признание» по мотивам рассказов Василия Шукшина занял пятое место по округу.

Проект «Театральное Приволжье» будет продолжен и в текущем году. На фестивале появится еще одна номинация, посвященной Году Памяти и Славы в России – «Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны». Об этом рассказал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время визита в Удмуртскую Республику. Удмуртия выступит организатором фестиваля в этом году: в Ижевске состоятся открытие и закрытие главного театрального окружного проекта.

Полпред Президента РФ в ПФО напомнил о главных целях «Театрального Приволжья»: популяризации молодежного театрального искусства, расширении кругозора молодых людей, поддержки и развитии любительских коллективов. Главное, по мнению Игоря Комарова, создать равные условия для соревнования школьных и студенческих коллективов из малых городов и сел, а не только из столиц регионов.

Отметим, за год проект, инициированный полпредом Игорем Комаровым, за год существования стал центральным мероприятием в ПФО. Участие в фестивале приняли более 150 тыс. человек. Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО. Лучшие спектакли фестиваля получили грантовую поддержку на создание новых постановок. Победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» посетили в Москве Театр им. Е.Б.Вахтангова и Театр Наций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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