Дмитрий Махонин: Создание ассоциации ТОСов – своевременная и правильная инициатива

Жители Пермского края все больше начинают ощущать, что комфорт и благополучие в их поселке и микрорайоне зависят не только от властей, но и от них самих. Поэтому в регионе значительно увеличилось количества ТОС. За пять лет их число выросло более чем в два раза, на сегодня в Пермском крае действует уже 591 ТОС.

26 февраля состоялось учредительное собрание ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений и местных сообществ Пермского края», в котором приняли участие глава Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты различных уровней власти, представители краевого правительства и общественности, а также представители ТОСов.

Особое внимание на собрании уделили большой роли ТОСов в развитии территорий Пермского края. По мнению Дмитрия Махонина, ТОСы фактически стали локальными центрами реализации нацпроектов на местах.

- ТОСы и местные сообщества замотивированы на развитие своих дворов, микрорайонов, городов и поселков, поэтому с ними необходимо вести открытый диалог, - отметил глава Прикамья.

Депутат Госдумы РФ, заместитель председателя правления Общенациональной ассоциации ТОС Алексей Бурнашов напомнил, что благодаря тому, что ТОСы становятся центром притяжения общественных инициатив, Пермский край стал первым регионом в России, где был принят закон об инициативном бюджетировании.

В 2020 году в 50 муниципальных образованиях будет реализовано 185 проектов инициативного бюджетирования. Наиболее востребованными проектами у жителей Прикамья остаются благоустройство памятников, посвященных Великой Отечественной войне и прилегающей к ним территории, обустройство спортивных площадок и ремонт водопроводов.

- В результате это стало федеральным трендом, - заметил Алексей Бурнашов. - Опыт региона лег в основу федерального законодательства об инициативном бюджетировании, законопроект об инициативном бюджетировании внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации в феврале 2020 года.

Правительство края активно поддерживает местные инициативы. Доля софинансирования проектов ТОС из краевого бюджета была увеличена с 75 процентов до 90, а максимальный объем субсидии на один проект увеличился с 750 тысяч до 2 миллионов рублей.

С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10% и превысит 10 млрд рублей. При этом критерием эффективности запланированных инвестиций считается повышение качества жизни людей, чтобы каждый заметил происходящие изменения.