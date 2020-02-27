2020-02-27T14:56:01+03:00
Общество

«Вцепился в горло и начал душить». В Перми двое парней спасли 18-летнюю девушку

Когда преступника догнали, он начал жевать снег
Виктор Правдин
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Оказалось, что нападавший мужчина находился в федеральном розыске. Фото паблика "МойГородПермь"Оказалось, что нападавший мужчина находился в федеральном розыске. Фото паблика "МойГородПермь"
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Вечером 24 февраля Дмитрий Сушко и Ярослав Колейников гуляли по улице Крылова. Свернув во двор, парни увидели, как мужчина вцепился в горло девушке и начал ее душить.

-Увидев нас, он скрылся в темноте, - вспоминает Ярослав. – Девушка подбежала к нам, сказала, что ее зовут Виктория, что ее ограбили и попросила вызвать полицию. Я остался с ней, а Дмитрий побежал за грабителем. Пока вызывали полицейских, Виктория буквально захлебывалась слезами, у нее была истерика, сказала, что мужчина отобрал телефон и золотое кольцо, а на ее шее были видны следы от удушения.

Вскоре девушка успокоилась. Вместе с Ярославом они догнали Дмитрия и продолжили поиски нападавшего.

-Мы обратили внимание на подозрительного мужчину, который вышел из гаражей и сел на корточки прямо посреди дороги - продолжает Ярослав. - Увидев нас, он побежал. Мы за ним. Когда догнали, он начал строить из себя жертву, уверял, что у него тоже отобрали телефон. А потом начал весьма странно себя вести: жевал снег и странно смотрел на прохожих. Приехали полицейские и задержали его.

Всех участников произошедшего отвезли в отделение полиции. Оказалось, что злоумышленник находился в федеральном розыске.

-Нас допросили, а потом один из полицейских вызвал нам с Димой такси. С девушкой мы больше не виделись – когда мы уезжали, она еще была на допросе. Знаю, что телефон девушки сотрудники полиции нашли в сугробе. А кольцо найти так и не удалось, - рассказал Ярослав.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми росгвардеец после смены спас тонущих в ледяной реке мальчишек

ИСТОЧНИК KP.RU

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