«Проблема-соцсеть-решение». Как действует в Прикамье алгоритм работы властей с жалобами жителей

Дмитрий Махонин в своем Инстаграм разместил аккаунты муниципалитетов, из которых чаще всего приходят жалобы от жителей, чтобы прикамцы могли обращаться к главам территорий напрямую. Ведь решить конкретную проблему с непочищенной дорогой и невывезенным снегом намного проще на местном уровне.

Та же дорога, но снег уже убран.Фото: СОЦСЕТИ

Тем более, что в последнее время обращение к властям в режиме «онлайн» стали пользоваться большой популярностью у пермяков - для этого не нужно обращаться с бумажными заявлениями в официальные инстанции или приходить лично на прием. А достаточно написать несколько фраз со смартфона. Благодаря внедрению новых цифровых технологий власть получает возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. При общении в режиме онлайн людям становится более комфортно задавать свои вопросы, сокращается время на получение ответа и реального решения проблемы. Кроме того, это просто удобно для людей – не выискивать ответственных, не стоять в очередях приемных различных ведомств, а обращаться в такое цифровое «единое окно».

Причем необязательно писать на официальные страницы администраций. Чиновники реагируют и на обсуждение острых проблем в неофициальных пабликах, не дожидаясь поступления формальных жалоб по бюрократическим каналам, а сами замечают проблемы, которые волнуют людей, и сразу решают их. В число тех муниципалитетов, откуда поступает много жалоб, вошли Березники. Но, надо отметить, администрация города быстро реагирует на критику в соцсетях.

Например, горячий спор разгорелся в одном из пабликов, где жительница Березников разместила фотографию снега, сброшенного с крыши и грудой лежащего на улице.

«Это пешеходный тротуар - перекресток! И там всегда должно быть чисто!!!», - написала она.

В ответ пришло несколько сообщений от горожан. Одни поддержали мнение, что в Березниках плохо чистят улицы, другие же возражали:

«В городе миллион домов, люди стараются для вас, скидывают снег и убирают его. Но техника едет не 100 км/ч, и все это не быстро!».

Администрация Березников ответила пользователям соцсетей, проиллюстрировав фотографиями работы по уборке снега в городе:

«На данной территории работала техника управляющей компании. Ранее они скинули снег с крыши и затем убирали его с тротуара. Сугроб на фото – доказательство работы, а не бездействия. С тротуара снег очищали и вывозили. Надо понимать, что эта работа требует времени и за 5 минут убрать и вывезти весь снег невозможно. Трактор работал. Ведь сегодня сугроба нет.»

Решение проблем граждан в режиме «онлайн» выстраивает диалог между гражданским обществом и государством, а также способствует росту доверия граждан к органам власти. По тому, как решаются эти проблемы, люди и оценивают работу органов власти.

На днях в Перми в комментариях к одному из постов в соцсетях житель города возмутился тем, что возле контейнеров в Индустриальном районе накопилась куча мусора. Пермяк прикрепил фото невывезенного хлама. Уже на следующий день сотрудники администрации Индустриального района сообщили, что мусор оттуда вывезен, приложив фотографию вычищенной контейнерной площадки.

Контейнерная площадка в Индустриальном районеФото: СОЦСЕТИ

Эта же площадка на следующий день.Фото: СОЦСЕТИ

А в одном из пабликов Краснокамска водитель просто предупредил других автомобилистов о наличии на дороге большой ямы:

«Трасса Краснокамск-Пермь, после отворота на Закамск. Второй день машины попадают. Вчера 8 видел, сегодня 6. Сам туда попал. Пробивает колеса и это малое, что может произойти.»

После этого сообщения в соцсетях Минтранс организовал на трассе ямочный ремонт. И уже спустя три дня министр транспорта Николай Уханов ответил жителю Краснокамска под его постом:

«Подрядной организацией были произведены работы по ямочному ремонту на данной трассе».

Глубоко ошибаются те, кто считает такие проблемы мелочами: ведь это то, что человек видит каждый день, с чем он сталкивается в своей повседневной жизни. Соответствие запросу людей на сокращение дистанции между властью и обществом, на взаимодействие в удобном для граждан формате, скорость реакции на обращения – это проявление уважения к людям.