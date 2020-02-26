2020-02-26T08:21:53+03:00
Общество

В Пермском крае штрафы продавцам снюсов выросли до 150 тысяч рублей

Крупную сумму придется заплатить, если покупатель окажется несовершеннолетним
Алена ОВЧИННИКОВА
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Большинство ярких коробочек не имеют никакой информации о составе вещества.Большинство ярких коробочек не имеют никакой информации о составе вещества.Фото: архив "КП"
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- Эпидемия снюсов в буквальном смысле захватила пермских подростков, - говорят врачи-наркологи. - Мода «закидываться» появилась у школьников пару лет назад. Производители психоактивных веществ предложили им новый продукт в красивой коробочке, с фруктовыми ароматизаторами. Но потребители даже не подозревают, что в одном пакетике, который помещают между десной и губой, никотина содержится в разы больше, чем в сигарете. И в России уже было зарегистрировано несколько смертей от отравления снюсами.

Чтобы бороться со снюс-эпидемией, в Пермском крае приняли Закон «О запрете продажи некурительных никотинсодержащих смесей несовершеннолетним». Теперь тех, кто решится продать отраву подросткам, будут серьезно штрафовать. Самих продавцов - до 50 тысяч рублей, а штрафы на юридических лиц возросли до 150 тысяч рублей.

Бороться за здоровье подрастающего поколения просят всех пермяков, которые стали свидетелями того, что несовершеннолетний купил новомодную отраву. Рассказать об этом факте можно, написав в администрацию района, в Роспотребнадзор или Роскомнадзор. Обращение можно сделать как письменно, так и в электронной форме на официальных сайтах ведомств.

Как выяснилось, масштабы бедствия снюс-эпидемии в Пермском крае действительно огромны. Пока шла разработка закона, краевой Роспотребнадзор вместе с полицейскими провел несколько проверок тех торговых точек, где продавался снюс.

- За два месяца было арестовано 185 партий некурительной никотинсодержащей продукции общим количеством 604 упаковки 62 различных наименований, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Каждая упаковка в среднем содержала от 20 до 24 порций снюса, большинство из них не имели никакой информации о составе вещества. На продавцов было составлено 34 протокола об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составила 634 тысячи рублей.

Бойкая торговля снюсами шла и в интернете. Специалисты выявили 56 сайтов с информацией о продаже никотинсодержащей продукции. Поданы иски в суд о признании информации о продаже снюсов запрещенной к распространению в Российской Федерации. Сейчас по этим искам идут суды. А вот владельцы 42 сайтов удалили информацию о продаже снюсов самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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