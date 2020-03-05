На что способен «умный» домофон или 5 причин доверить свой дом продвинутым технологиям

Сейчас много говорят и пишут про то, что дом должен быть «умным». А что это значит? В первую очередь, он должен быть безопасным и, конечно же, комфортным. Поэтому даже всем привычные уже не один десяток лет аналоговые технологии «умнеют» на глазах.

Первое, что встречает нас в доме – дверь. Хозяин доверяет ей свою безопасность. Но мы никогда не знаем, кто за ней стоит. Вернее, не знали раньше. Сейчас «умный» домофон меняет реальность. Вмонтированная камера не только дает возможность смотреть сквозь дверь, но и видеть, кто к вам пришел, даже если вы очень далеко, с помощью специального мобильного приложения.

Фото: "Ростелеком"

Итак, на что же способен «умный» домофон «Ростелекома»:

1. Вызывная панель домофона оборудована видеокамерой, изображение транслируется непосредственно в мобильное устройство хозяина квартиры в режиме онлайн.

2. Роль абонентского устройства «умного» домофона может исполнять мобильный телефон, смартфон, планшет или ноутбук, всё зависит от предпочтений владельца.

3. Хозяин квартиры может установить аудио и видео связь между своим абонентским устройством и гостем с помощью камеры на домофонной панели, чтобы сообщить, когда он придет домой;

4. С помощью мобильного приложения можно управлять домофоном дистанционно: открывать дверь, принимать видеовызовы, просматривать изображение с камеры домофона. Житель всегда в курсе того, кто пришел, вне зависимости от своего местоположения. А также можно видеть, что происходит на придомовой территории в любой момент времени.

5. Пользователь может назначать персональные временные коды доступа для гостей сроком действия 24 часа и сам программировать дополнительные домофонные ключи.

Фото: "Ростелеком"

Можно еще добавить, что «умный» домофон имеет антивандальную вызывную панель с защитой от кражи, порчи и демонтажа. Кроме того, в случае нештатной ситуации камера всё снимет и сохранит в облаке «Ростелекома».