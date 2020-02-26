«Ремень, бритва и медальон с запиской». В Пермском крае захоронили останки солдата, пропавшего без вести 77 лет назад

Ремень, кожаные перчатки, складной нож, бритва, масленка и медальон с запиской: «Мазунин Николай Ефимович, родился 9 мая 1901 года, Рогалевский сельсовет, деревня Пайвино. Жена - Мазунина Прасковья Пименовна РВК Соликамский, Молотовская область».

Это все личные вещи солдата из Соликамска, пропавшего без вести 77 лет назад во время боев Великой Отечественной войны. Их месяц назад обнаружили поисковики на местах сражений под Ржевом.

- С 1943 года Николай Мазунин из Соликамска считался пропавшим без вести, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. - Родился он 9 мая 1901 года. 28 августа 1941 года Соликамский военкомат призвал Николая Мазунина на фронт. С войны солдат не вернулся, и долгие 77 лет его родные так ничего не знали о его судьбе.

Сначала прошло отпевание в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Фото предоставлено ГУФСИН России по Пермскому краю.

В январе участники военно-патриотического отряда «Последний бой» проводили раскопки в нескольких километрах от деревни Победа Ржевского района и наткнулись на личные вещи рядового Мазунина. Останки солдата и весь его нехитрый солдатский скарб они передали родственникам в Соликамск для захоронения.

Торжественная церемония прошла 23 февраля в Соликамске. Сначала было отпевание в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, потом останки солдата захоронили на Северном кладбище в могиле его супруги Прасковьи Пименовны. На церемонию прощания пришли представители администрации, родственники Николая Мазунина и простые жители Соликамска.

Затем останки солдата захоронили в могиле его супруги Прасковьи Пименовны. Фото предоставлено ГУФСИН России по Пермскому краю.

В память о солдате, который 77 лет был в списках «пропавших без вести», собравшиеся склонили головы и замерли в минуте молчания.