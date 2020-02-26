«Сын с помощью камеры советуется, что надеть в школу»: мамы рассказали об IT-трендах в воспитании

Когда у детей свой график (например, школа со второй смены и кружки-занятия), а у родителей свой (работа с утра, спортзал, автошкола), часто это ставит в тупик. Как иметь возможность быстро убедиться, что дома все в порядке, а у детей все хорошо? Как быть уверенным, что школьник делает домашнее задание и занимается уборкой, а не часами сидит в смартфоне? Современные родители нашли технологичное решение.

— Мы решили установить камеры видеонаблюдения дома, в первую очередь для безопасности. Это отличное средство, чтобы проверить, что у детей все в порядке, особенно когда я на работе, — делится мама двоих детей Ольга Савельева, — С помощью камеры иногда очень удобно контролировать, что делают дети — уроки или играют на планшете. Часто с помощью голосового общения (в устройстве есть датчик голоса) через камеру сын Володя советуется со мной, какую одежду ему надеть в школу или просит помощи с уроками, показывает задания. За дочкой наблюдаю, погуляла ли она с собакой. Качество картинки отличное, всё прекрасно видно и слышно. Самое важное — все записи доступны только мне.

Все, что делает ребенок, видно и слышно

На вопрос, как сам школьник относится к установленной дома камере, Володя отвечает, что положительно:

— Я учусь со второй смены, утром делаю уроки или помогаю маме с домашними делами. Через камеру очень удобно с ней общаться, она все видит и подсказывает, куда что положить, даже уроки иногда помогает мне делать или ругает, чтобы убрал планшет и занимался. Мне нравится, что у нас есть камера, мама как будто всегда рядом. А то мы видимся только рано утром за завтраком и потом уже поздно вечером, когда меня папа привозит после занятий и спортивной секции.

Как отмечают специалисты «Ростелекома», часто систему видеонаблюдения дома устанавливают родители малышей, чтобы контролировать работу приходящей няни.

— Когда не с кем оставить ребенка, молодым родителям бывает сложно куда-то выбраться вдвоем. Даже если дети остаются с няней или родственниками, мамы и папы все равно волнуются. В таких случаях поможет видеонаблюдение. Вместо того чтобы звонить домой каждые пять минут, достаточно просто зайти в приложение на смартфоне и увидеть, что в квартире все в порядке. Сейчас на Урале уже 25 тысяч семей установили дома видеонаблюдение. Технология дает возможность еще и контролировать ход ремонтных работ, безопасность жилья во время отъезда или даже наблюдать за автомобилем на стоянке. Подключение и настройка видеокамеры при этом занимает всего несколько минут — сделать это можно самим, — отмечает Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала «Ростелекома».

Эксперты советуют выбирать видеонаблюдение, с которым в комплекте идут возможности хранения и скачивания видеозаписей, их шифрование и защита. Так, видеозаписи могут храниться на надежной облачной платформе и могут быть доступны для просмотра до 30 дней.