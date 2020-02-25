2020-02-25T13:29:55+03:00
Общество

Жители Прикамья имеют возможность заниматься спортом возле дома

Пермский край стал одним из лидеров по строительству спортивных сооружений в Приволжском федеральном округе
Ксения ОГАРЕВА
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В Пермском крае было построено 330 новых спортивных сооружений.В Пермском крае было построено 330 новых спортивных сооружений.Фото: Василий Вахрин
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Для того, чтобы люди больше занимались спортом, нужно, чтобы им было где заниматься. И власти Пермского края это хорошо понимают. Для того, чтобы жители региона могли систематически заниматься физкультурой и спортом было решено использовать возможности школьных спортивных залов и стадионов. То есть в то время, когда в школах нет уроков физкультуры, и спортивные сооружения пустуют, там работают спортивные кружки и секции для взрослых. Строятся и спортивные площадки во дворах.

Эта система работы была оценена на прошедшем в пятницу в Тольятти Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. Участие в Совете принял глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Открывая заседание Совета, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в России. Но кроме развития профессионального спорта, проведения соревнований самого высокого уровня, основная цель органов государственной власти в этой сфере — создание условий для массового распространения занятий физкультурой и спортом.

- Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны, - рассказал Игорь Комаров. - Считаю, что с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий по введению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, спортивная инфраструктура школ должна начать работать на оздоровление людей.

В Пермском крае кроме использования существующих спортивных площадок активно ведется строительство новых межшкольных стадионов, спортивных залов, площадки для сдачи норм ГТО открываются в парках и скверах региона. Только за 2019 году в Прикамье было построено около 100 новых спортплощадок.

Всего же за последние три года в Пермском крае появилось 330 новых спортивных сооружений. Это один из лучших показателей в Приволжском округе. Больше новых спортивных объектов построили только в Башкирии. Благодаря этому В Прикамье спортом и физической культурой регулярно, то есть не менее трех раз в неделю, занимается около 900 тысяч человек – составляет более 36 процентов всего населения региона. А к 2024 году этот показатель планируется увеличить до 55 процентов, благодаря работе в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным.

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