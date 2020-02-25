2020-02-25T13:29:55+03:00
Общество

«Тепло и дожди». В конце февраля пермяков ждет абсолютно весенняя погода

Февраль-2020 стал одним из самых теплых за сто лет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Зима 2020 года стала в Прикамье самой теплой за всю историю наблюдений – более чем за сто лет. И конец февраля – не исключение. Погода на этой неделе будет соответствовать норме второй половины марта.

- Последняя неделя февраля будет такой же теплой, как и прошлая, - рассказал «Комсомолке» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Самым холодным днем недели был минувший понедельник, 24 февраля. Во все остиальные дни температура днем будет держаться выше нуля. Отклонение от климатической нормы составит в среднем 8-10 градусов.

Как объясняют синоптики, сейчас на нашу погоду влияет ряд циклонов, которые двигаются к нам с запада. Первый из них направляется к нам со стороны Черного моря и несет теплый воздух и большое количество осадков. Больше всего осадков выпадет на северо-западе края – более трети месячной нормы. В основном, это будет мокрый снег. Ветер ожидается слабый, температура около нуля градусов.

Вечером в среду, 26 февраля, осадки прекратятся. В ночь на четверг похолодает до – 5.. – 8 градусов. Но днем 27 февраля придет следующий циклон, который принесет существенный снегопад и повышение температуры до нуля. А в пятницу Прикамье попадет под влияние циклона с юго-запала. При этом на севере края похолодает до –10 градусов, а на юге потеплеет до 0 и будет сильный дождь.

В Перми за три дня – со среды по пятницу - ожидается более половины месячной нормы осадков. Это мокрый снег и дождь.

- Самый теплый период начнется в ночь на субботу, - рассказал Андрей Шихов. – Температура везде поднимается выше нуля, а днем дойдет даже до +3. Но этот циклон станет последним в серии, и с 1 марта осадки прекратятся.

В итоге, синоптики считают, что февраль 2020 года войдет в число самых теплых февралей за все более чем сто лет наблюдений. Превышение нормы составило более 7 градусов.. А вот зима в целом стала самой теплой за всю историю.

Что же ждет нас в начале весны?

- Большинство долгосрочных прогнозов сходится на том, что март также будет теплым, - говорит Андрей Шихов. - Но холода в марте все же вернутся, хотя и ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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