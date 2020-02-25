Повышение стоимости платной парковки в центре Перми решили отложить

Плату за парковку автомобиля в центре Перми городские власти планировали повысить с 10 марта. Считается, что загруженность на платных парковках в часы пик должна быть 80-85 процентов. Если же она выше, то это – повод для повышения стоимости стоянки. Поэтому было принято решение, что стоимость часа парковки в центральных кварталах Перми составит 25 рублей.

- Речь идет о выделении более загруженной подзоны в зоне действующей платной парковки и увеличении там стоимости на 5 рублей за час, - пояснил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, - Это связано с тем, что во многих кварталах зоны платной парковки уровень загруженности превысил не только 90, но даже 100 процентов. Имеется в виду - в пиковые часы. Хотя по методике нужно поднимать стоимость всей платной парковки, на наш взгляд это несправедливо делать во всей зоне, поэтому выделяется подзона с наибольшей загрузкой.

Эта подзона займет территорию, ограниченную улицами Попова, Монастырской, Пушкина и Сибирской, включая площадь перед Центральным рынком. На остальных платных парковках стоимость часа должна остаться прежней – 20 рублей.

Срок введения новой подзоны городские власти перенесли на месяц.

- В этом нет никаких радикальных изменений, - сказал Максим Кис. – Сейчас готовятся документы на введение новой подзоны, поэтому решили не торопиться, и подготовить все в спокойном режиме. Документы нужно будет согласовать в администрации Перми, а также провести установленную законом экспертизу. Ориентировочная дата введения подзоны - 13 апреля, но окончательный срок назовем ближе к началу апреля.

По мнению властей, повышение стоимости парковки приведет к тому, что люди, которые приезжают на машине на работу на целый день, смогут сэкономить рублей по 40-50 в сутки, если оставят автомобиль там, где цена останется прежней, и дойдут до работы пешком. А посетители, приезжающие в центр Перми по делам, смогут припарковаться на час-другой поблизости от нужной организации, и для них 5-10 рублей переплаты особого значения иметь не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Плата за парковки в центре Перми вырастет на 25 процентов

Новые цены вступят в силу с 10 марта (подробнее…)