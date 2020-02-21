Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова: Ни одного случая заражения коронавирусом в Прикамье не выявлено

Здоровье – одна из тех проблем, которая волнует, пожалуй, каждого. Поэтому вопросы здравоохранения всегда вызывают пристальный интерес у жителей Пермского края. Так что пресс-конференция краевого министра здравоохранения Оксаны Мелеховой собрала полный зал журналистов.

О чем рассказала министр?

О национальных проектах

- Главным событием минувшего года стало то, что 1 января 2019 года стартовал национальный проект «Здравоохранение». Пермский край участвует в нем по всем федеральным направлениям, за исключением развития научно-исследовательских институтов. Основные показатели, заложенные в нацпроекте, в минувшем году мы выполнили. Конечно, есть куда стремиться. Надо отметить, что до сих пор продолжается освоение финансовых средств, так как еще идут допоставки оборудования. Поэтому мы планируем выйти на уровень освоения примерно 94 процента.

Также здравоохранение Пермского края участвует в национальном проекте «Демография» по двум основным блокам: «Укрепление общественного здоровья» и «Старшее поколение». По этому нацпроекту тоже все показатели выполнены. И хотя об этом обычно забывают, мы участвуем еще в одном нацпроекте «Безопасные дороги», где основной показатель - снижение количества погибших на дорогах.

На этот год в рамках национального проекта «Здравоохранение» Пермскому краю выделено 2,1 миллиарда рублей. Мы будем развивать те же направления деятельности, что и в 2019 году.

Для совершенствования первичной медико-санитарной помощи будет продолжена установка ФАПов в отдаленных территориях. В 2019 году было открыто 78 ФАПов и 12 лечебных амбулаторий. В Пермском крае ликвидируются так называемые «белые пятна», 24 учреждения появились там, где вообще раньше не было медпунктов. Ведется работа по замене ветхих и аварийных ФАПов и сельских амбулаторий. В ближайшие два года планируется заменить более 100 ветхих ФАПов, из них 30 объектов подлежат замене в 2020 году.

Для транспортировки пациентов из труднодоступных населенных пунктов будут продолжаться вылеты вертолета санавиации. Наш санитарный вертолет очень хорошо себя зарекомендовал. Благодаря ему за 2019 год 180 пациентов были госпитализированы в лечебные учреждения краевого центра. Продолжается закупка оборудования для сосудистых центров. До 2024 года будут переоснащены 23 первичных сердечно-сосудистых центра, из них 4 за региональный счет. В этом году будет полностью завершено переоснащение регионального сосудистого центра – это краевой кардиодиспансер. Также новое оборудование поступит в пермскую городскую клиническую больницу №4 и больницу имени Гринберга.

В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в 2019 году в Березниках был открыт центр амбулаторно-онкологической помощи. В этом году мы должны открыть еще не менее трех таких центров на базе существующих отделений дневной химиотерапии. В центрах амбулаторно-онкологической помощи комплексно будет проводиться диагностика с целью выявления онкозаболеваний, консультации специалистов-онкологов, а также специалистов узких направлений – неврологов, гастроэнтерологов и так далее, которые будут обучены работать с онкобольными. То есть в этих центрах будет замкнутый цикл лечения пациентов, имеющих или перенесших онкологическое заболевание.

О снижении смертности

Дополнительно к национальным проектам были разработаны и уже запущены две региональные программы по снижению смертности от болезней системы кровообращения и онкологии. В прошлом году помимо развития трехуровневой системы кардиологической помощи дополнительно в Пермском крае было введено обеспечение медицинскими препаратами пациентов, перенесших инфаркты или инсульты. В этом году эта программа будет продолжена за счет средств федерации.

В 2020 году диспансеризацию должны пройти 1 021 тысяч жителей краяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По программе снижения смертности от онкологических заболеваний дополнительно к федеральному проекту была создана сеть кабинетов раннего выявления онкологии. Сейчас в Пермском крае открыто уже 255 кабинетов, осмотрено более 180 тысяч жителей. К сожалению, при осмотре были выявлены случаи онкозаболеваний. Но, с другой стороны, чем раньше будет выявлено заболевание, тем человек имеет больше шансов на излечение.

Большая структурная работа была проведена в краевом онкодиспансере. Для снижения очередей теперь оборудование для диагностики работает в две смены. Проводятся новые виды химиотерапии и оперативного лечения. Закончен ремонт помещения для двух лучевых установок, сейчас оборудование проходит стадию лицензирования. Также на базе больницы имени Тверье установлена ПЭТ - позитронный эмиссионный томограф. Сейчас он тоже проходит лицензирование. До конца квартала мы планируем запустить ПЭТ.

В этом году должен быть разработан проект нового лечебно-диагностического корпуса с поликлиникой. Отраслевое задание для разработки проектно-сметной документации уже передано в Минстрой. Строительство должно закончиться к концу 2023 года. Будут построены новые операционные, новая поликлиника, а в перспективе мы хотим сделать из нашего пятиэтажного здания, где сейчас находится поликлиника, пансионат для пациентов, которые будут приезжать на лечение. Корпус будет построен на той же территории, что и онкодиспансер. В результате весь диспансер станет единой замкнутой системой, соединенной теплыми переходами.

И завершая тему, хочу сказать, что Пермский край может гордиться снижением младенческой смертности. Показатели младенческой смертности ниже средней по стране и по Приволжскому федеральному округу. Окончательные цифры Пермьстат еще не подготовил, но предварительно уже можно сказать, что по итогам 2019 года младенческая смертность составила 4,4 на 100 тысяч населения. В 2018 году этот показатель был 4,9.

О кадрах

С целью обеспечения системы здравоохранения Пермского края кадрами в регионе действует государственная программа "Качественное здравоохранение. Надо признать, что количество врачей в территориях края недостаточно. Но ситуация в разных районах отличается. Есть районы, которые практически укомплектованы врачами. Например, в Яйве достаточное количество терапевтов, а в соседнем Александровске их не хватает. И очень серьезная проблема с участковой службой в Березниках. При том, что специалисту, впервые приехавшему в Березники, выдается 500 тысяч рублей подъемных, выделяют служебное жилье. В таких районах, как Оханский, Ильинский,Суксунский, Сивинский, Бардымский укомплектованность врачами достигает 75-80 %, а в Соликамске число врачей 60 процентов от необходимого количества.

Президент России поставил задачу увеличить целевой набор в медицинские вузы. В 2019 году в ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России количество поступивших от Минздрава Пермского края на целевое обучение по программам специалитета составило 70% от общего количества целевых мест, а по программам ординатуры – 80%. Причем, условия целевого приема сейчас ужесточены. Студент должен будет отработать три года в медицинском учреждении, обозначенном в договоре о целевом обучении или вернуть все потраченные на него бюджетные средства за весь период обучения. Сейчас на разных курсах проходят обучение 1081 целевых студентов и 279 целевых ординаторов.

С 2021 года контрольные цифры приема в медуниверситет увеличены более чем в полтора раза. Если в среднем на лечебный факультет поступало 250 человек, а выпускалось около 220, то в следующем году контрольные цифры приема - 380 человек. Но мы понимаем, что эти люди придут на работу только через шесть лет.

Для того, чтобы обеспечить медиками районы Пермского края в ближайшие годы, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы рассчитываем в этом году привлечь по этим программам 106 человек – 58 врачей и 48 фельдшеров. К тому же в трех районах – Гайнском, Кочевском и Косинском - выплаты для врачей, участвующих в программе «Земский доктор», повышены с 1 миллиона до двух , а для фельдшеров - с 500 тысяч до миллиона. Потому что эти районы относятся к северным территориям.

Недостаточно также и узких специалистов. Из самых проблемных, я считаю, это кардиология – нам требуется 30 кардиологов для межамбулаторных центров. Не хватает и онкологов. В прошлом году мы выпустили или переподготовили 26 врачей по специальности «онкология». В настоящее время по специальности «онкология» в целевой и губернаторской ординатуре обучается 18 человек, которые будут трудоустроены в медицинские учреждения края.

В 2019 году федерация увеличила по нашей просьбе целевую ординатуру по узким специальностям. Было 123 места, стало 175. И еще мы сохраняем 50 мест губернаторской ординатуры, когда человек, не поступивший в обычную ординатуру, может поступить в целевую по самым востребованным специальностям. Но мы не набираем даже на эти места должное количество студентов. Здесь несколько факторов. Во-первых, мы заявляем только тех специалистов, которые нам нужны: кардиологов, онкологов, фтизиатры, психиатры. А студенты хотят, условно говоря, учиться на врача дерматовененеролога. Во-вторых, нужно сдавать экзамен, его не все сдают. Не все проходят. А брать врача с низким баллом, только потому, что его нет, – это преступление.

Пока мы замещаем нехватку врачей выездной работой, телемедицинскими консультациями. В планах 2020 года наращивать эти направления. С этой целью мы создаем в территориях центры компетенций, где будет сосредоточено современное оборудование. Туда будут выезжать на приемы специалисты из Перми. Также у врачей на местах есть возможность получать телемедицинские консультации у специалистов федеральных центров.

В Прикамье появятся новые операционныеФото: Олег ЗОЛОТО

О коронавирусе

На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. И по нашим данным, в тюменском санатории, куда разместили россиян, эвакуированных из Ухани, пермяков нет.

Пермские туристы, прилетевшие из Китая последним рейсом, 30 января, до 13 февраля находились дома под наблюдением врачей. У всех отрицательный анализ на коронавирус. Никто не заболел.

В реабилитационный центр на улице Встречная на карантин было направлено 12 студентов из Китая. Они все были обследованы при прибытии на территорию Российской федерации. Ни у одного из них нет признаков заболевания. И результаты исследований на коронавирус у всех отрицательные. У первых поступивших китайцев карантин уже завершен. На данный момент на карантине находятся 8 граждан Китая.

Самый часто задаваемый мне по этому поводу вопрос: «Почему было выбрано это учреждение?».

Мы решили разместить обсерватор именно в этой поликлинике, потому что не можем приостанавливать лечебную деятельность. К тому же считаем, что обсерватор не может находиться в центре города. Но при этом должна быть возможность быстрой доставки пациентов в медицинское учреждение. И одно из главных требований - возможность заселения людей на карантин в разные сроки, не смешивая потоки. Те, кто поступил первыми, не будут контактировать с теми, кто поступил позже. Все потоки находятся совершенно изолированно.

При закрытии реабилитационного центра ни один ребенок не был ограничен в доступе к реабилитации. Плановые реабилитационные мероприятия будут проводиться позже. Неотложные – в других больницах. Если кому-то вдруг откажут в реабилитации, ссылаясь на то, что нет мест, – большая просьба к родителям срочно сообщить об этом мне в Инстаграм.

У жителей возникают опасения: как потом будут там лечить детей. Будет проведена тщательная противовирусная обработка всего здания, включая вентиляцию, под контролем специалистов Роспотребнадзора. А потом мы определим дальнейшее функционирование здания.