Самые мужественные мужчины Пермского края-2020

23 февраля страна отмечает День защитника Отечества. В этот героический день «Комсомольская правда» решила рассказать о самых мужественных мужчинах Пермского края. Защищать Родину они начали много лет назад, когда их призвали в армию, а сейчас продолжают стоять на страже Закона и порядка.

Сутки искал пропавшую девочку

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейский из Лысьвы Евгений Бабай в 2019 году стал победителем районной народной акции «Человек года». Жители города выдвинули его на номинацию «Герой по долгу службы», а потом единодушно проголосовали. Дело в том, что в октябре прошлого года он разыскал пропавшего ребенка.

- В дежурную часть обратились родители несовершеннолетней девочки, которая вечером вышла со своим щенком на прогулку и домой не вернулась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Позже выяснилось, что собака сорвалась с поводка и маленькая хозяйка решила искать ее, пока не найдет. Через какое-то время девочка очень устала и заснула на крыше гаража неподалеку от дома. Там ее и нашел старший инспектор ДПС Евгений Бабай.

Примечательно, что в органах внутренних дел Евгений Бабай служит не один, а со своим братом-близнецом Дмитрийм Бабаем. Он участковый. С 2000 по 2002 годы офицеры вместе служили в Уфе в инженерных войсках, в роте разминирования, но в разных взводах. Оба были заместителями командира.

В новый год в армии нам приходилось наряжать сосну

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Алексей Карин отвечает за порядок и безопасность на дорогах края. А свою армейскую службу он начинал в далеком 1990 году, когда призвался в армию из родной Кировской области. Служил он в инженерных войсках вблизи Читы.

- Девушки у меня тогда не было, - вспоминает полковник полиции Алексей Карин. – Дома меня ждали родители, брат, друзья. Мне вспоминаются бесконечные кроссы с подъемом в сопки, в противогазах и без, с «полной выкладкой». Зимой холод был страшный! Минус 45 градусов, ноги напрочь отмерзали в кирзовых сапогах. А на Новый год мы с товарищами наряжали сосну, потому что елки там не растут. Считаю, что армия - это прежде всего дружба и воспитание, настоящая «школа жизни». Именно там складываются настоящие мужские качества.

Море – это романтика и очень красивая форма

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю.

Заместитель начальника полиции отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Сергей Югов служил в военно-морском флоте.

- Море - это романтика, и форма уж очень красивая, - говорит подполковник полиции. – Учебка у нас прошла в Кронштадте, потом нас направили на боевой корабль в Балтийске. За неделю пришлось выучить «корабельный язык».

Корабль «Адмирал Чабаненко» стал для Сергея новым домом. Это был полностью автономный плавучий город. А матрос Югов был на нем гидроакустиком. Вел вахтенный журнал, отмечал курс корабля каждые 15 минут.

- Шторм на море – это завораживающее зрелище: огромные волны доходят до

середины корабля, а в штиль вода становится бирюзового цвета, - объясняет майор полиции Сергей Югов. – Но самое главное в армии – это армейская дружба. Со своими сослуживцами мы близки до сих пор. Когда пришло время демобилизации, чувства нахлынули двоякие: с одной стороны, по дому соскучился, по родным и близким, а с другой – прощаться с корабельной жизнью было грустно. Прошло уже более 20 лет, а корабль мне снится до сих пор.

17 прыжков с парашюта и «Приднестровский конфликт»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас подполковник полиции Андрей Амосов служит начальником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Перми, свою армейскую службу он проходил в 217-м гвардейском полку 98-й Свирской воздушно-

десантной дивизии в городе Белграде Одесской области.

- В Учебном центре я изучил все основы командования и управления боевой машиной, прошел воздушно-десантную подготовку, совершил 17 прыжков с парашютом, - вспоминает подполковник полиции Андрей Амосов. - После успешной сдачи экзаменов меня направили обратно в Белград в качестве командира отделения. Гордость переполняла меня. Еще полгода назад я пришел служить в армию обыкновенным мальчишкой, а теперь уже командир.

В 1991-1992 годах ему пришлось справляться с поставленными задачами во время «Приднестровского конфликта» между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. А также во время августовского путча 1991 года, когда страной четыре дня правила провозглашенная ГКЧП.

Трудности нас сплотили

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю.

Срочная служба капитана полиции Владимира Яцука, начальника отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми прошла в Московской области. С 2009 по 2010 год офицер служил в спецназе внутренних войск МВД России.

- Армейские годы - это период становления характера, - вспоминает он. - У нас была очень серьезная подготовка, много внимания уделялось всевозможным учениям, мы стреляли, тренировались. Трудности сплотили наш коллектив. До сих пор дружу и тесно общаюсь с армейскими товарищами, которые стали верными друзьям. Благодаря службе в армии я определился со своей будущей профессией, а в 2010 году мне посчастливилось стать участником Всероссийских соревнований отрядов специального назначения, которые прошли под Уфой. Было тяжело, среди 32 регионов России, наша команда заняла третье место. Об этом ярком событии я обязательно расскажу своим сыновьями.

Обеспечивал правопорядок в Чеченской республике

Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю майор юстиции Андрей Голубев с 1 сентября по 1 декабря 2003 года находился на территории Северо-Кавказского региона в составе сводного отряда ВГОиП и выполнял служебные боевые задачи, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в Чеченской Республике. Находился в звании старший лейтенант милиции.

Служил в погранотряде на границе с Афганистаном

Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Руководитель Кунгурского МРСО СУ СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Виталий Игнатенко был призван в армию весной 1983 года и направлен в пограничные

войска КГБ СССР в Пржевальский погранотряд. Через год его направили выполнять различные задания на территорию Демократической Республики Афганистан. За это время он принял участие в трех операциях и 25 засадах. Находился в звании рядовой.

- До дома мне оставалось несколько дней, как поступил приказ - скрытно выдвинутся на высоту в районе кишлака Тиргаран, «оседлать» перевал и не допустить прорыва бандгруппы, - вспоминает Виталий Игнатенко. - До перевала на высоте 3800 метров над уровнем моря мы добирались шесть часов. В предрассветной мгле быстро обустроили позиции. Только рассвело, увидели духов, которые выдвигаются в нашу сторону с другой стороны перевала. Мы открыли огонь. Духи отошли и открыли ответный огонь из «безоткатки». Мы понимаем, что долго нам не продержаться и просим поддержку с воздуха. Потом еще пять суток мы держали перевал, пока не пришла смена. А когда спустились вниз на базу, нам дали час на сборы, чтобы успеть присоединиться к колонне, которая уходила на Родину.

Был в служебной командировке в Чечне

Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу Лысьва СУ СКР по Пермскому краю подполковник юстиции Сергей Шихов во время прохождения службы находился в служебной командировке в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике в составе 7 тактической группировки в/ч 3746.

С 22 апреля по 1 ноября 2002 года находился в служебной командировке в Веденском районе Чеченской Республики в должности дознавателя. Находился в звании лейтенант милиции.

Нес службу на границе

Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Пермскому краю.

Заместитель руководителя СО по городу Соликамск СУ СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Константин Кириенко был призван в ряды Советской Армии в ноябре 1986 года.

Служил в пограничных войсках в Казахстане, в Краснознаменном Восточном пограничном округе, Панфиловском пограничном отряде.

Осенью 1987 года был направлен в Республику Афганистан, где проходил службу в провинции Бадахшан, гарнизон Акшира. В сентябре 1988 года в ходе вывода Ограниченного контингента войск был выведен в Ишкашимский погранотряд. Кишлак Ишкашим Горно - Бадахшанской автономной области. Уволен в запас с должности командира 1 отделения (старшины заставы) в звании старший сержант.