«Бренд EnzaHome появится пока только в Перми и Москве». Директор ТЦ «Евразия» Сергей Кошкин ответил на вопросы радиослушателей «Радио «КП»

Разговор в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) с директором Торгового центра «Евразия» Сергеем Кошкиным получился весьма оживленным. И это неудивительно. Многих из нас интересует вопрос, где можно недорого и с максимальным удобством приобрести все необходимое для ремонта. Сергею Михайловичу пришлось подробно отвечать на вопросы радиослушателей, которые поступали в режиме online.

В "Евразии" есть все необходимое для ремонта.

Если театр начинается с вешалки, то торговый центр – с парковки.

- Удастся ли подъехать к вашему торговому центру на машине, чтобы без труда загрузить покупки для ремонта?

- Масштабные ремонтные работы на улице Героев Хасана в районе «Евразии» уже завершились, - сообщил Сергей Кошкин. - На площадках, расположенных непосредственно перед торговым центром, оборудована вместительная парковка, в которой может разместиться одновременно до 400 машин. Так что без всяких проблем можно оставить автомобиль и совершать выгодные покупки. Причем, это можно сделать в одном месте, комплексно, у нас есть все необходимое для ремонта, поэтому не надо будет совершать поездки в разные концы города.

В торговом центре очень удобная навигация.

- Слышали, что в «Евразии» скоро откроется какой-то магазин, подобный которому будет только в Москве, так ли это?

- В нашем торговом центре представлены самые разные магазины, на любой вкус и кошелек, и у нас, действительно, есть отличная новость для жителей города и края - совсем скоро в «Евразии» откроется новый брендовый магазин концептуальной марки EnzaHome. Подобный, действительно, в марте откроется в Москве, ну, а второй - у нас в Перми.

- А что из себя представляет этот бренд?

- Это Турецкий бренд с мировым именем. Это новое направление на мебельном рынке России. Все мы знаем Шведскую Икею. Концепт EnzaHome – это похожий формат комплексных предложений для интерьера. Но - с неповторимой дизайнерской мебелью и аксессуарами для дома. Бренд EnzaHome представлен в 28 странах, это около 450 магазинов!

- Что именно можно будет купить в новом магазине?

- В магазине будет представлен широчайший ассортимент мебели на все случаи жизни – для столовой, детской, спальни, гостиной. Можно будет выбрать домашний текстиль, различные аксессуары. Все это можно будет приобрести в одном месте по привлекательным ценам. Производители нацелены на то, чтобы предложить покупателям не просто мебель, а стиль жизни.

В "Евразии" можно выбрать мебель на любой вкус и кошелек.

- Знакомые мне рассказали, что у вас есть уникальная программа для новоселов, это действительно так?

- Карту Новосела можно получить у застройщика - при получении ключей от квартиры. Мы работаем почти со всеми застройщиками города. Также такую карточку можно оформить у администратора торгового центра, заполнив заявку на сайте в соответствующем разделе. С этой картой в отделах «Евразии» можно получить до 20 процентов скидки при покупке. Более подробную информацию можно прочитать на сайте eurasia-perm.ru.

- Приходилось слышать слоган «Евразия — решения для дома!», а что это значит? Это просто рекламный ход?

- Нет, это не просто рекламный ход. Мы считаем, что ремонт это непростое и весьма ответственное дело, и бегать по городу в поисках нужного товара, сравнивая цены и ассортимент – это уже прошлый век. Зачем это делать, когда можно приехать в «Евразию» и купить все для ремонта в одном месте? Вот и получается: «Евразия – решения для дома!»

В "Евразии" есть все для ремонта и для дома.

- Понравился сайт «Евразии», сразу видно, что о потенциальном клиенте позаботились: очень удобная навигация на нем. А как обстоят дела в самом торговом центре, не заблудится ли покупатель? Найдет ли «с ходу» нужный товар?

- У нас очень удобная навигация и продуманное распределение товаров по этажам. Три года назад мы начали масштабное перестроение в торговом центре. Первый этаж у нас сейчас отдан под «свет», электрооборудование, напольные покрытия, краски. У нас очень большой выбор светильников. На втором этаже можно приобрести двери, бытовую технику, инструмент. Посетители отмечают, что у нас очень большой ассортимент дверей, и это действительно так. Третий этаж полностью отдан под сантехнику и керамические плитки – это около 5 тысяч квадратных метров. Подобное где-то еще вы вряд ли найдете. Четвертый и пятый этажи посвящены мебели. Четвертый этаж – это матрасы, кровати, корпусная мебель, обои. Очень много обоев. Пятый этаж – мягкая мебель, столы, стулья, кухни. Между этажами ходят лифты, которые расположены в разных частях торгового центра. Все очень удобно для покупателей.