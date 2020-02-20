2020-02-19T21:09:24+03:00
Общество

«Вместо масок студенты носили на лице женские трусики». Что рассказывает пермский преподаватель, вернувшийся из Китая

Первые сообщения о коронавирусе запустил в соцсетях офтальмолог из Ухани
Андрей МАТЛИН
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Студентки не теряют бодрости духа. Фото: личный архив.Студентки не теряют бодрости духа. Фото: личный архив.
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Пермский историк и журналист Аркадий Константинов недавно вернулся из Китая. При выезде из страны его проверили тепловизором. Уже дома, в Перми, он прошел двухнедельный карантин в больнице. Коронавируса у него не обнаружили.

- И все равно некоторые знакомые буквально шарахаются в сторону, узнав, что я вернулся из Китая, - говорит он. – А меня удивляют те вирусы страха, которые сейчас стремительно распространяются.

Занятия со студентами Аркадий Константинов теперь будет вести удаленно. Фото: личный архив.

Занятия со студентами Аркадий Константинов теперь будет вести удаленно. Фото: личный архив.

Аркадий улетел в Китай еще осенью 2018 года – его пригласили на работу в Аньхойский университет в Хэфэе. Это небольшой, по меркам Китая, город, где живут около 8 миллионов человек. Пермяк вел у китайских студентов россиеведение, русскую и советскую литературу.

- Вся истерия с коронавирусом началась еще в декабре 2019 года, - рассказывает пермяк. - В университете стали отменять различные массовые мероприятия, а праздники в Китае проходят чуть ли не каждую неделю. Вход в кампус ограничили для посторонних. Иностранным преподавателям устроили празднование европейского Нового года 18 декабря, чтобы пораньше отпустить их домой. Но я никуда не уехал. Путешествовал по Китаю и вернулся домой только через месяц.

Китайские детишки тоже не унывают. Фото: личный архив.

Китайские детишки тоже не унывают. Фото: личный архив.

Всю официальную информацию о событиях в стране китайцы получают через информационное агентство «Синьхуа», но об эпидемии коронавируса журналисты долгое время не сообщали. Зато начали призывать людей соблюдать санитарно-гигиенические правила – чаще мыть лицо и руки, не контактировать с больными и т.д.

- Когда впервые прозвучало слово «короновирус»?

- В Китае оно до сих пор не используется. Употребляется буквенно-цифровое название штамма вируса. Сейчас кое-кто говорит, что первым забил тревогу уханьский офтальмолог Ли Вэнтьян. Он написал пост в интернете о том, что больница в Ухане переполнена, введен карантин. И предположил, что там проводятся какие-то исследования. А чуть позже в СМИ уже официально объявили о начале эпидемии.

В Китае любят праздники, но сейчас их отменили. Фото: личный архив.

В Китае любят праздники, но сейчас их отменили. Фото: личный архив.

- Возникла паника?

- Нет, паники не было и нет. Я постоянно читал китайские газеты, переводил иероглифы с помощью онлайн-переводчика. Конечно, понимал не все, но меня поразила мобилизационная готовность китайцев. Сразу после официального начала эпидемии на улицах начали распылять дезинфекционный раствор, а в университетских помещениях появились дезинфекторы с переносными распылителями. Для чиновников отменили выходные. Военных привлекли в качестве волонтеров. Они стоят при входе в магазины и измеряют всем температуру.

Китайцам выдали предписание носить маски. И они восприняли эту рекомендацию как приказ.

- А мои студенты, к слову, и в этой ситуации не потеряли чувства юмора, - говорит мужчина. - Украшают защитные маски веселыми рисунками, некоторые шутки ради надевают вместо них на лица женские трусики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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