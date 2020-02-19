"Кармен" Константина Богомолова. Муж Ксении Собчак поставит в Перми свой первый большой музыкальный спектакль

- Мы молчали полгода, и вот наконец готовы поделиться тем, что было сделано, и планами на будущее, - рассказал на пресс-конференции генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

Что произошла в театре за полгода, прошедшие после ухода Теодора Курентзиса, забравшего с собой часть коллектива?

- Мы восстанавливали оркестр и выводили его на определенный уровень, чтобы можно было приглашать именитых режиссеров, восстанавливали хор, который был руинирован, - признался Андрей Борисов. – Мы хотели обеспечить безболезненный переход из одной эпохи в другую. 2010-е годы прошли под знаком европейской режиссуры. Теперь мы делаем ставку на режиссеров российских.

Первой премьерой будущего сезона станет опера «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Ее поставит Филипп Григорьян, а музыкальным руководителем спектакля станет главный дирижер театра Артем Абашев.

- Эта опера требует игрового подхода, невероятной фантазии и интересных придумок, - отметил Артем Абашев. – И я очень рад, что мы поставим этот хит Прокофьева.

В марте 2021 года на сцену пермской оперы вернется «Кармен» Жоржа Бизе. Спектакль, созданный в соавторстве с дирижером Филиппом Чижевским, станет дебютом режиссера Константина Богомолова на большой музыкальной сцене. Ранее муж Ксении Собчак ставил оперный спектакль - «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя - на малой сцене Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Константин Богомолов: «Я мечтал снова вернуться в оперу».Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для меня предложение из Перми - большая честь и ответственность, - рассказал Константин Богомолов. - Я счастлив, что буду работать с прекрасной молодой менеджерской командой и с дирижером, с которым мы делали «Триумф Времени и Бесчувствия». После этой первой работы я мечтал снова вернуться в оперу - на большую сцену. Впереди невероятное путешествие.

И в завершении сезона зрители увидят премьеру «Иоланты» Петра Чайковского в постановке главного режиссера театра Марата Гацалова, который занял этот пост два с половиной месяца назад.

- Я пришел работать в один из лучших театров мира, - считает Марат Гацалов. – Здесь фантастическая труппа и зрители, которые после спектакля по 25 минут аплодируют стоя.

Самое главное отличие преображающегося театра от того, который мы знали в минувшем десятилетии, - плановый подход к репертуару.

- Было: «Быстро-дорого-всем нравится», - так определил подход Курентзиса Андрей Борисов. – Сейчас театр должен сформировать репертуар на несколько сезонов вперед. Причем репертуар, который будет стабильно идти в театре, а не то, что пройдет спектакль один-два раза и исчезнет.

Насколько серьезно в театре подошли к планированию, видно из того, что уже известно, какие оперы будут поставлены в ближайшие три года.

В конце 2021 года зрителей ждут премьера «Саломеи» Рихарда Штрауса в постановке Евгении Сафоновой. Весной 2022 года режиссер Василий Бархатов, возвращающийся в Россию после длительного перерыва, поставит «Фауста» Шарля Гуно, А завершит сезон театр премьерой оперы «Лулу» Альбана Берга в режиссуре Максима Диденко.

Более того, уже известно, что новую сцену – после того, как она будет построена - театр намерен открыть постановкой оперы «Пиковая дама».

Возвращение к классике не означает, что Пермский театр отвернется от современной музыки. Премьерой сезона 2022-23 станет опера, которую театр заказал композитору Сергею Невскому. Также ведутся переговоры о заказе опер еще нескольким российским композиторам.