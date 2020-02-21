2020-02-20T17:53:19+03:00
Общество

Яндекс объявил о слиянии Яндекс.Транспорта и Карт в Перми

Сегодня Яндекс.Транспорт объявил о переезде сервиса в Яндекс.Карты — теперь это одно приложение. Оно уже умеет всё то же самое — показывать движение автобусов, сохранять маршруты в избранное и многое другое
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— При переходе все важные данные автоматически перенесутся в Карты. Отдельный Яндекс.Транспорт будет работать до мая 2020 года — у пользователей есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты, — сообщили в пресс-службе Яндекса.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ТРАНСПОРТ В КАРТАХ

В Картах следить за тем, где едут автобусы, можно в специальном разделе «транспорт». Для этого нужно нажать кнопку «Транспорт» на главном экране. В этом разделе карты визуально будут отличаться — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее.

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из Транспорта при переходе в Карты сохраняется. Проверить, что всё перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

КАК ЕЩЁ МОГУТ ПОМОЧЬ КАРТЫ

— В наших планах добавить в Яндекс.Карты новые возможности, которых раньше не было в Транспорте. Мы работаем над тем, чтобы отображать в приложении полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, и предлагать больше вариантов, — поделились планами в компании.

ФАКТЫ О ТРАНСПОРТЕ

Карты в реальном времени показывают движение 84 маршрутов автобусов, трамваев и маршруток Перми.

В Яндекс.Картах всё собрано в одном приложении — там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут к нему. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать: на общественном транспорте или на машине — в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.

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