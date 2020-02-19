2020-02-19T06:21:30+03:00
Общество

В Прикамье пытаются помочь 4-месячной Кате Ничковой впервые увидеть родной дом

Там ее с нетерпением ждут папа-спасатель и старшая сестренка [видео]
Андрей МАТЛИН
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Катя ждет от нас помощи. Фото: благотворительный фонд "Дедморозим".Катя ждет от нас помощи. Фото: благотворительный фонд "Дедморозим".
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Девочка родилась с синдромом Эдвардса – чрезвычайно редким хромосомным заболеванием. С самого рождения она лежит с мамой Юлей в больнице. А папа в это время спасает людей – он работает газоспасателем.

- Если на предприятии случается утечка газа и жизни людей угрожает опасность, он первым прибывает на место аварии и помогает предотвратить смертельную опасность, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». – А его дочь можем спасти только мы.

- Малышка уже три раза была в реанимации, и дышит, и ест она через трубочку, - рассказывает мама Катюши. – Она уже улыбается, просится на ручки.

Пермяки помогают 4-месячной Кате вернуться домой. Видео: благотворительный фонд "Дедморозим"..

Домой из больницы Катю врачи могут выписать, только если дома будет необходимое оборудование, чтобы поддерживать девочку. А оно не дешевое – стоит больше 500 тысяч рублей.

- Катя никогда не сможет приехать домой и встретиться со своей старшей сестренкой, пока у девочки не появится собственная медтехника: портативный и стационарный кислородные концентраторы, аспиратор, пульсоксиметр, трахеостомические трубки и расходные материалы для дыхания и питания, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Дедморозим» - Общая стоимость необходимого оборудования — более полумиллиона рублей. Совершите чудо для обеих девочек, перечислив посильную сумму на сайте «Дедморозим».

Сделать это можно, перейдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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