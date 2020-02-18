Пермь - стабильный середнячок. Хотя зарплаты у нас чуть выше средних

Вопрос: «В каком городе лучше всего жить?» - волнует россиян уже не одно десятилетие. И регулярно на этот вопрос пытается ответить РИА «Рейтинг», которое составляет рейтинг российских регионов по качеству жизни.

При исследовании проводился анализ 70 показателей, главные из которых - уровень доходов и занятость населения, а также жилищные, экологические и климатические условия.

По итогам 2019 года первые позиции в рейтинге ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Следом за ними оказались Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край.

Пермский край в этом рейтинге оказался в середине. Причем он спустился с 42-й строчки, которую занимал в 2018 году, на 49-ю.

Стоит ли верить таким исследованиям, в эфире Радио «КП - Пермь» (96,6 FM) прокомментировал руководитель центра прикладной экономики Высшей школы экономики Александр Мальцев:

- Верить или нет рейтингам - это вопрос интерпретации. Но примерно лет шесть Пермский край по уровню жизни остается в четвертом десятке регионов и ничего особо не меняется. Такая стабильность.

По мнению эксперта, наше место в рейтинге определяется тем, что главным показателем стали доходы людей.

- Мы не можем сказать, что за эти годы уровень благосостояния людей вырос, хотя прекратилось падение доходов в реальном выражении, - отметил Александр Мальцев. - Но важно анализировать не только средний уровень дохода, но и его распределение. У всех отношение к рейтингу разное - потому что у кого-то положение хуже, у кого-то лучше. При этом в Прикамье растет число людей, которые при опросах причисляют себя к бедным - не по показателям официальной статистики, а по ощущениям.

Но по рейтингу зарплат, составленному тем же РИА, Пермский край находится на 35-й позиции, обойдя при этом и Краснодарский край, занимающий 41-е место, и Белгородскую область (она на 55-й строчке). Так что не только в деньгах дело. Возможно, более точным показателем качества жизни станет картина миграции пермяков.

По данным Пермьстата, за девять месяцев прошлого года (более свежих цифр еще нет) из края в другие регионы России уехали около 58 тысяч человек.

- Самыми привлекательными для переезда на постоянное место жительства для пермяков стали Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, а также Москва и Санкт-Петербург, - рассказали в Пермьстате.

Все логично и соответствует рейтингу.

- А вот в Прикамье переезжают жители Свердловской и Тюменской областей, - добавили статистики.

Как ни странно, эти области находятся на 13-м и 14-м местах соответственно. Причем по сравнению с прошлым годом их позиции не изменились.

Так что, может быть, до сих пор самым актуальным ответом на вопрос рейтинга является: «Хорошо там, где нас нет»?

КСТАТИ

При расчете рейтинга эксперты РИА «Рейтинг» анализировали: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории, развитие транспортной инфраструктуры.