2020-02-19T08:59:54+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью Big Data МегаФона

МегаФон и правительство Пермского края объявили о совместном проекте с применением технологии анализа больших данных (Big Data)
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..Фото: Василий Вахрин
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Впервые в регионе информация о динамике плотности, численности и структуре постоянного и приезжего населения будет изучена с помощью геоаналитики. Полученные данные позволят развивать туризм и новые направления бизнеса в Прикамье, привлечь инвесторов в регион и повысить качество жизни пермяков.

Инициаторы проекта - региональное Министерство информационного развития и связи и Агентство по туризму и молодежной политике. По условиям государственного контракта, заключенного на основании конкурентной закупки, аналитический сервис МегаФона будет работать с обезличенными данными сотовых операторов по двум направлениям.

В рамках первого - изучается пол, возраст и динамика численности туристов из зарубежных стран и из регионов России, которые приезжают в Пермский край, их предпочтения.

Измеряются ключевые характеристики турпотока: территория проживания, место «притяжения» гостей, длительность их пребывания, динамика посещаемости различных локаций в регионе.

Системы оператора фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции. Облачная платформа анализирует эту информацию и составляет картину туристических потоков в виде отчетов, которые аналитики МегаФона предоставляют в Министерство информационного развития.

В рамках второго направления будут изучены демографическое состояние и изменения структуры и численности населения Перми и края с 2018 по 2020 год. Сервис МегаФона также проанализирует самодостаточность территорий по занятости проживающего в них населения, трудовую маятниковую миграцию между муниципальными образованиями внутри региона и из Прикамья в Москву, Московскую область и другие регионы.

- В Пермском крае мы заключили один из масштабнейших контрактов по геоаналитике для туризма с глубокой исследовательской работой. Мы предоставляем актуальную и высоко детализированную статистику, которую невозможно получить при использовании теоретических выкладок или данных переписи населения. Наша геоаналитика уже доказала свою эффективность при планировании транспортных развязок в регионах, совершенствовании городской инфраструктуры, например, в Тюмени. Уверен, что теперь и Пермский край сможет использовать эти данные для привлечения инвестиций и повышения уровня жизни населения, — отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

- Технология Big Data открывает принципиально новые возможности во всех сферах деятельности. На основе такого машинного анализа уже строятся модели развития транспортной, туристической или социальной инфраструктуры крупнейших городов мира. Пермский край все больше переходит на такие современные сервисы и в деятельности госорганов. Используя геоаналитику оператора, мы намерены получить оперативную и актуальную информацию по турпотокам, что поможет в планировании дальнейшего развития региона, — сообщил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.

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