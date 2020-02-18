2020-02-18T11:18:52+03:00
Общество

«Максима не стало». Ушел из жизни 14-летний пермский школьник, которого одноклассники пытались отвоевать у тяжелой болезни

Ребята зарабатывали и переводили деньги на его лечение, но рак оказался сильней
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото из архива классной руководительницы.Фото из архива классной руководительницы.
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- Сегодня 40 дней, как не стало нашего Максима, - говорит классный руководитель Татьяна Геннадьевна Кургузова. - Максим Меркушев ушел из жизни 10 января. Ребята молодцы. Все до единого были на отпевании, потом ездили на кладбище, затем мы сидели часа три в классе, смотрели видео с его выступлением, фотографии.

Больше полугода 25 пермских школьников пытались отвоевать друга у тяжелой болезни. Неизлечимое заболевание подкралось к юноше прошлой весной. Сначала у Максима заболела рука и с трудом стали давались простые движения. Было больно даже писать на уроках, а в мае Максим уже не мог встать с кровати.

Парень всегда был душой компании, поэтому не стал скрывать от одноклассников причину своего плохого самочувствия. Медики сначала лечили его от невралгии, а потом поставили страшный диагноз глиобластома спинного мозга. Затем были операция и реабилитация...

Чтобы спасти друга, ребята организовывали благотворительные акции и собирали макулатуру, чтобы скопить деньги на восстановительное лечение, которое не было предусмотрено квотой. Они создали группу в соцсетях и всячески продвигали ее, чтобы о беде Максима узнало как можно больше неравнодушных людей. Ребята посещали его в больнице и всей душой желали, чтобы Максим вновь был бы с ними. Об этом «Комсомольская правда» написала в сентябре прошлого года.

Но, увы, тяжелая болезнь Максима Меркушева оказалась сильнее. Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования семье, одноклассникам и педагогам школы, где он учился.

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Одноклассники пермяка Максима Меркушева все заработанные деньги отдают на его лечение (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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