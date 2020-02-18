Заглянуть в древнерусскую крепость и побывать на княжеской барке - в Губахе открывают новый туристический маршрут

Что остается после завершения съемок, кроме кадров фильма? Реквизит, декорации, костюмы… Часть оружия, изготовленного для фильма «Сердце Пармы», который снимался в Прикамье, - мечи, боевые топоры, кинжалы с изящными орнаментами - попадет в музеи. А декорации станут достопримечательностями для туристов.

Специально для съемок фильма была построена 20-метровая княжеская барка.

- Остов мы сделали железным, а сверху барка обшита деревом, - рассказал «Комсомолке» художник по реквизиту фильма «Сердце Пармы» Анатолий Баторов. – Внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века.

Над созданием княжеской барки реквизиторам картины пришлось серьезно потрудиться. Судно весом в 10 тонн должно было иметь осадку не более 40 сантиметров и при этом выдерживать примерно двадцать актеров - княжеских воинов и бурлаков.

Съемки на реке проходили минувшим летом.Фото: Василий Вахрин

Сцены плавания князя Михаила на этой барке снимались на реке Косьве в июле и августе минувшего года. После завершения летнего съемочного сезона кинокомпания барку подарила Губахе.

Судно установили в центре города возле театра «Доминанта».

- Там будет создан уникальный сквер, одним из главных объектов которого и станет барка, - рассказали в администрации Губахинского городского округа.

Но главная достопримечательность – это 84-метровая стена деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями, построенная в Холодном логу. Крепость «работала» в картине и Чердынью, и Усть-Вымом, и Пелымом - в зависимости от ракурса съемок. Рядом, на соседнем холме были возведены деревянный храм и монастырские кельи. В феврале все эти постройки кинокомпания также передала городу.

Крепость станет арт-объектом.Фото: Василий Вахрин

- Уже в следующем году декорации станут одной из туристических точек маршрута по съемкам фильма «Сердце Пармы», - сообщил Николай Лазейкин, глава администрации Губахинского городского округа. - Здесь планируется сделать смотровую площадку и установить информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и съемках фильма.

Напомним, премьера фильма «Сердце Пармы» запланирована на 2021 год.

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