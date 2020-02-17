Что стало известно о вспышке газа на строящейся в Прикамье калийной шахте

В воскресенье поздно вечером в шахте Южного рудника, которую в Соликамске строит для «Уралкалия» компания-подрядчик из Германии, произошла вспышка горючих газов.

Вероятно, это был метан, который нередко выделяется в угольных шахтах при бурении, но на самом предприятии этого не подтверждают.

- Последующего возгорания не было, - сообщили в пресс-службе «Уралкалия». - Источник хлопка должна установить комиссия. Вспышка произошла в ходе проведения плановых работ подрядной строительной организацией Тиссен Шахтбау в стволе №1 строящегося рудника СКРУ-2.

Строительные работы на новом руднике идут в круглосуточном режиме - он должен заменить те рудники, которые сейчас истощаются. Предприятие намерено инвестировать в его строительство 50 миллиардов рублей.

В момент ЧП в шахте находились 15 строителей подрядной организации, их сразу же вывели на поверхность. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили на предприятии, специалисты горно-спасательного подразделения не обнаружили даже очага возгорания, а взятые пробы воздуха оказались в норме.

- На место также выехали наши специалисты, сейчас выясняются причины случившегося, пока о причинах вспышки говорить рано, - сообщили в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

Напомним, в декабре 2018 года вспышка в шахте соседнего рудоуправления СКРУ-3, где также строилась шахта, закончилась трагедией. В огне погибли девять строителей, которых наняло на работу башкирское горностроительное предприятие «Управление строительства - 30».

Четырех фигурантов уголовного дела, отвечавших за работы на шахте, приговорили к реальным срокам - от 3 до 4 лет лишения свободы.

Причинами трагедии тогда стали нарушения техники безопасности: возгорание произошло при проведении сварочных работ.

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