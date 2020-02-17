2020-02-17T12:32:10+03:00
Здоровье

Многопрофильный медицинский центр А2Мед объединил экспертов по женскому здоровью

В центре прошла уникальная акция для пермячек
Ксения ОГАРЕВА
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В центре А2Мед работают врачи – ведущие специалисты в своих областях,В центре А2Мед работают врачи – ведущие специалисты в своих областях,
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В субботу, 15 февраля в Перми в рамках Всероссийского проекта «Онкопатруль» была проведена уникальная акция. Пермячкам предложили бесплатный осмотр аппаратом TruScreen с целью раннего выявления патологии шейки матки. Консультировали пациенток доктора, специально приехавшие из Москвы: профессор Светлана Роговская, президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии, руководитель проекта «Женсовет/Онкопатруль» и вице-президент ассоциации Антонина Ледина, доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Российского университета дружбы народов.

Акция прошла в Медицинском центре А2Мед (Комсомольский проспект, 15в).

Говорят, что каждая женщина должна иметь своего парикмахера, стоматолога и гинеколога – то есть тех специалистов, которым она доверяет и в качестве услуг которых не сомневается. Вот только одним гинекологом теперь уже не обойдешься. Вопросами женского здоровья занимаются специалисты разных профилей. И лучше иметь «свой» медицинский центр, объединяющий опытных врачей, которым можно доверить собственное здоровье.

В Пермском медицинском центре А2Мед все сделано для того, чтобы любая женщина могла получить профессиональные медицинские услуги. При этом наличие специалистов разных профилей в одном центре позволяет экономить время и избежать лишних хлопот, связанных с записью и поездками в разные клиники.

В центре А2Мед работают гинекологи, маммологи, эндокринологи, неврологи, терапевты, гематологи, гастроэнторологи. Причем, все эти врачи – ведущие специалисты в своей области, многие имеют высшую категорию и десятки лет медицинского стажа. И в А2Мед пациенты могут получить комплексную медицинскую помощь в диагностике, лечении и профилактике заболеваний.

Но каким бы замечательным ни был врач, работать «на коленках» он не сможет. Центр А2Мед оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет с высокой степенью точности проводить полноценную диагностику организма и на ее основании назначать грамотное лечение.

Клиника А2Мед также занимается уточняющей диагностикой сложных случаев у пациентов, которые прошли первичное обследование на поликлиническом уровне или в другой клинике. На основании проведенных обследований и консультации специалистов определяется дальнейшая тактика действий и схема лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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