Пора знакомиться с KAROQ

Старт продаж в День всех влюбленных можно считать символичным - у модели есть все шансы стать любимчиком российских автомобилистов. Компактный городской кроссовер отличается эффектным дизайном, вместительным багажником и современными системами помощи водителю. Одними из первых увидеть новинку в Перми и пройти тест-драйв можно будет в автоцентре ŠKODA Камская Долина.

ŠKODA KAROQ впервые был представлен в России 11 декабря 2019 года и сменил в модельной линейке ŠKODA другой компактный кроссовер – Yeti. При этом KAROQ стал заметно крупнее своего предшественника: шире на 48 мм, длиннее на 160 мм и просторнее - колесная база увеличилась на 60 мм.

У новинки чешской марки вместительный багажник - его объем составляет 521 литр, а со сложенными задними сиденьями достигает 1630 литров. Поэтому KAROQ отлично подойдет для семейных поездок и путешествий - будь вашей целью горнолыжный курорт, дача или новые города и впечатления.

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Благодаря двухэтажной оптике и четким граням кузова автомобиль эффектно смотрится и на улицах города, и в загородном пейзаже. Стильный дизайн нового автомобиля гармонично сочетается с продуманной безопасностью. Не случайно KAROQ получил максимальную оценку - 5 звезд - в рейтинге независимых краш-тестов Euro NCAP.

Будущие владельцы KAROQ оценят не только дизайн, но и технические возможности нового автомобиля. Подвеска, адаптированная к плохим дорогам, и клиренс от 175 мм обеспечивают хорошую проходимость - и на подмытой дождем проселочной дороге, и во дворе, где давно не чистили снег. Ну а в сердце автомобиля - динамичный, но при этом экономичный турбированный двигатель1.4 TSI, который расходует 7,8 литра в городском и 6,3 литра в смешанном цикле.

За рулем KAROQ приятно отправиться как по делам в город, так и в дальнюю поездку. Когда вы движетесь по трассе, ассистент Lane Assist помогает вам удерживать автомобиль в выбранной полосе. Ну а если вы отправились в торговый центр за покупками, парковочный автопилот Park Assist с помощью 12 ультразвуковых датчиков найдет подходящее место и поможет припарковаться. Вышли из торгового центра с кучей пакетов, а ключ лежит в дальнем кармане? Система бесключевого доступа KESSY позволяет открыть KAROQ простым прикосновением к ручкам передних дверей или багажника.

Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают подогрев передних и задних сидений и климат-контроль с функцией очистки воздуха. За развлечения отвечает мультимедийная система Bolero с сенсорным дисплеем диагональю 8". Также на экране можно управлять настройками автомобиля - режимом движения, подогревом руля, фоновой подсветкой и др. Не забыли в салоне KAROQ и о полезных «мелочах» - здесь есть держатель парковочного талона, вместительное отделение для вещей, мини-контейнеры для мусора и другие решения Simply Clever.

Одними из первых увидеть долгожданный KAROQ, пройти уникальный городской тест-драйв всей семьей и получить небольшие подарки от чешской марки можно 15 и 16 февраля на днях открытых дверей в автоцентре ŠKODA Камская Долина (ул. Спешилова, 105а). Запись на тест-драйв по телефону 8 (342) 259-43-40.