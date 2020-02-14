2020-02-14T12:13:02+03:00
Дом. Семья

«Ее мама - настоящая коза». Сотрудники пермского зоопарка выкормили брошенную рогатую сиротку

Они каждый вечер возили в автобусе огромную сумку с девочкой гималайского тара, чтобы та не умерла от голода
Алена ОВЧИННИКОВА
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Козюля с рождения живет среди людей. Фото: Пермский зоопарк.Козюля с рождения живет среди людей. Фото: Пермский зоопарк.
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Это сейчас, когда Козюля подросла и окрепла, сотрудники пермского зоопарка наконец-то решились рассказать свою историю, как всем отделом выкармливали ее. Девочка гималайского тара появилась на свет еще осенью. Не смотря на то, что она была абсолютной здоровой, мать отказалась от дочери и не стала кормить.

Взять на «буксир» брошенную сироту решили все сотрудники отдела копытных и грызунов. Кормить малышку нужно было специальной смесью, делать это надо было так же часто, как кормят всех новорожденных детей – каждые два часа. Понятно, что с шести вечера, когда сотрудники уходили по домам до девяти утра следующего дня, малышка бы не выдержала и умерла от голода. Поэтому кормлением девочки стали заниматься по графику.

- Сотрудники отдела по очереди возили малышку домой, - вспоминают в пермском зоопарке. – Просто садили в сумку и после смены ехали с ней на автобусе, а утром везли обратно на работу. Коза смирно сидела на коленях. Потом, когда малышка подросла, ее поселили в рабочей бытовке. Когда она подросла, то оказалась существом с очень активной жизненной позицией.

Рогатая сиротка полюбила кошачий корм. Фото: Пермский зоопарк.

Рогатая сиротка полюбила кошачий корм. Фото: Пермский зоопарк.

Кличку рогатой сиротке дали не сразу. Сначала боялись, что она не выживет и не хотели привязываться, поэтому звали просто Коза или Козюля. А потом это имя «приклеилось» к жизнерадостной и озорной малышке.

- На счету Козы, по меньшей мере, пять разбитых кружек, компьютерная мышь, личные вещи сотрудников и два кота, - улыбаются в зоопарке. – Нет, коты живы, конечно, но готовы на старости лет паковать вещи и съезжать в более спокойное место, так как с недавних пор Коза воспылала любовью к кошачьему корму. Теперь кормить котов можно только сидя рядом с веником в руках.

А еще шаловливая Козюля начала таскать обеды у сотрудников зоопарка. Она вырвала у одной из сотрудниц пакет сосисок и радостно блея, убежала с ним. Вдобавок Коза любит отрывать обои, прыгает в тарелки, раскидывает бумагу из принтера, жует волосы и цветы с подоконника, бодает кошек и не любит резиновые сапоги.

- Но мы все равно ее любим, правда всерьез начинаем задумываться, как нам теперь ее социализировать, ведь она коза, а не человек и жить ей надо с козами, - говорят в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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