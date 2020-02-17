«До года был абсолютно здоровым». Мальчик из Перми перенес во сне клиническую смерть

- В то страшное утро я обратила внимание на то, что мой сын долго не просыпался, - вспоминает Екатерина, мама четырехлетнего малыша Вовы Слободчикова. - Хотя накануне вечером не было ничего необычного: мы с двумя сыновьями вернулись с приема у педиатра, поужинали и легли спать.

Месяц в коме

А проснулся Вова другим, уже не тем здоровым ребенком, каким был прежде. Годовалый малыш был парализован и его трясло.

- Во сне Вова пережил клиническую смерть, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня». - До сих пор неизвестно, что тогда случилось с абсолютно здоровым ребенком. Потом были «скорая» и реанимация. В больнице у Вовы началось кислородное голодание, и врачи поместили мальчика в искусственную кому. Иначе он просто бы не выжил.

- Я каждый день молилась, святой водичкой его обтирала, - вспоминает мама. – В сознание сын пришел только через месяц и сейчас он не видит, не реагирует, не разговаривает, не развивается… Вдобавок у Вовы страшная эпилепсия. За эти четыре года не было такого дня, чтобы у сына не было приступов. Их случается от 7 до 10 за день.

Врачи поставили мальчику диагноз «вирусный энцефалит», но это пока лишь предположение. Генетический анализ Вова сдал совсем недавно, результат еще не готов.

Чтобы ввести диету, нужно брать кредит

Мама с сыном регулярно стараются ездить на реабилитации, посещают занятия логопеда и дефектолога. Они перепробовали все возможные лекарства, направленные на борьбу с эпилепсией, но ничего не помогает.

Последний шанс – это кетогенная низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Она применяется при лечении эпилепсии у детей путем повышения уровня кетоновых тел в крови.

Вове уже вводили диету, но тогда маме пришлось взять кредит. Сейчас материальные ресурсы семьи истощены, поэтому мама обратилась в фонд «Берегиня» за помощью.

Стоимость корректировки диеты в медицинском центре города Тольятти 99 000 рублей. В эту сумму входит проезд, проживание, контроль кислотно-щелочной среды, кетонов крови, биохимический анализ крови, видео-ЭЭГ-мониторинг с записью сна, УЗИ органов брюшной полости, и продолжение дистанционного консультирования по вопросам кетодиеты в течении трех месяцев после корректировки.

Помочь семье мальчика можно здесь.