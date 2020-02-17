2020-02-16T20:04:00+03:00
Общество

«До года был абсолютно здоровым». Мальчик из Перми перенес во сне клиническую смерть

И сейчас он не видит, не разговаривает и не развивается
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
С того страшного утра, которое довелось пережить Вове Слободчикову, прошло три с лишним года.С того страшного утра, которое довелось пережить Вове Слободчикову, прошло три с лишним года.
Изменить размер текста:

- В то страшное утро я обратила внимание на то, что мой сын долго не просыпался, - вспоминает Екатерина, мама четырехлетнего малыша Вовы Слободчикова. - Хотя накануне вечером не было ничего необычного: мы с двумя сыновьями вернулись с приема у педиатра, поужинали и легли спать.

Месяц в коме

А проснулся Вова другим, уже не тем здоровым ребенком, каким был прежде. Годовалый малыш был парализован и его трясло.

- Во сне Вова пережил клиническую смерть, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня». - До сих пор неизвестно, что тогда случилось с абсолютно здоровым ребенком. Потом были «скорая» и реанимация. В больнице у Вовы началось кислородное голодание, и врачи поместили мальчика в искусственную кому. Иначе он просто бы не выжил.

- Я каждый день молилась, святой водичкой его обтирала, - вспоминает мама. – В сознание сын пришел только через месяц и сейчас он не видит, не реагирует, не разговаривает, не развивается… Вдобавок у Вовы страшная эпилепсия. За эти четыре года не было такого дня, чтобы у сына не было приступов. Их случается от 7 до 10 за день.

Врачи поставили мальчику диагноз «вирусный энцефалит», но это пока лишь предположение. Генетический анализ Вова сдал совсем недавно, результат еще не готов.

Чтобы ввести диету, нужно брать кредит

Мама с сыном регулярно стараются ездить на реабилитации, посещают занятия логопеда и дефектолога. Они перепробовали все возможные лекарства, направленные на борьбу с эпилепсией, но ничего не помогает.

Последний шанс – это кетогенная низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Она применяется при лечении эпилепсии у детей путем повышения уровня кетоновых тел в крови.

Вове уже вводили диету, но тогда маме пришлось взять кредит. Сейчас материальные ресурсы семьи истощены, поэтому мама обратилась в фонд «Берегиня» за помощью.

Стоимость корректировки диеты в медицинском центре города Тольятти 99 000 рублей. В эту сумму входит проезд, проживание, контроль кислотно-щелочной среды, кетонов крови, биохимический анализ крови, видео-ЭЭГ-мониторинг с записью сна, УЗИ органов брюшной полости, и продолжение дистанционного консультирования по вопросам кетодиеты в течении трех месяцев после корректировки.

Помочь семье мальчика можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Какой кошмар!». В пермском продуктовом магазине по полкам с овощами бегали крысы
«Это было так круто!» Филипп Киркоров поделился видео с концерта в Перми
«Сгорело все дотла». В Прикамье на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются метель и сильный ветер
«Были в неадекватном состоянии» В Перми трое подростков отравились психотропными веществами
«Город нужно убирать от снега». Дмитрий Махонин возмутился состоянием улиц на Тихом Компросе
В Перми власти объявили аукцион для поиска подрядчика для капитального ремонта трамвайных путей в Мотовилихе
В Перми из окна подъезда выпал 22-летний парень
«Занимайтесь спортом!». Дмитрий Махонин поделился фотографиями из спортзала
В Прикамье на трассе перевернулась иномарка
В Перми владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» добровольно его снимут
«Машина всмятку». На трассе в Прикамье «Газель» столкнулась с иномаркой
В Прикамье из-за новогодней гирлянды загорелась квартира
В Перми машина такси столкнулась с «Газелью»
«Это просто чудо!» В Прикамье водитель машины, разорванной в ДТП напополам, не забыл поставить ее на «аварийку»
«Пик спроса пройден»: с 16 февраля транспортные карты в Перми не будут распространять в магазинах «СемьЯ»
На XVIII Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!» приехали 640 кадетов из разных стран и городов
«Коронавируса в Прикамье нет. Пока». В минздраве отчитались о проверке прибывших из Китая
В Прикамье прокуратура заставила главу города почистить снег
В воскресенье в Перми баз воды останется больше сотни домов
Пермякам предложат проголосовать за облик фасада вокзала Пермь II
Спортсменка из Прикамья Екатерина Катникова завоевала «золото» на чемпионате мира по санному спорту