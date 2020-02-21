2020-02-21T11:32:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Перми впервые представили SKODA KAROQ

Презентация прошла 15-16 февраля
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Новинку чешской марки относят к категории компактных городских кроссоверов Фото: Камская долинаНовинку чешской марки относят к категории компактных городских кроссоверов Фото: Камская долина
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15 и 16 февраля в автоцентре ŠKODA Камская Долина прошла презентация нового компактного кроссовера - KAROQ. По итогам двух дней у новинки за плечами уже несколько сотен километров тест-драйва - видно, что этот автомобиль ждали.

Дни открытых дверей в автоцентре ŠKODA включали и торжественную презентацию нового автомобиля, и самое главное - возможность оценить его во время тест-драйва. Круг в несколько километров, который включал и городские участки с активным движением, где хорошо чувствуется маневренность и отзывчивость автомобиля, и трассу, где можно ощутить динамику. Были и участки со сложным профилем, где можно убедиться, что клиренс в 175 мм позволит вам уверенно чувствовать себя и во дворе с сугробами, и на проселочной дороге с колеей.

Предполагая, что поездка на KAROQ подарит очень много впечатлений, ŠKODA Камская долина даже включила в маршрут тест-драйва оригинальную фишку - на маршруте находился кофемобиль, возле которого можно было сделать небольшую остановку, насладиться вкусным кофе и обсудить со специалистом отдела продаж впечатления от автомобиля.

Фото: Камская долина

Фото: Камская долина

Новинку чешской марки относят к категории компактных городских кроссоверов. Гости презентации смогли убедиться, что по размеру салона и объему багажника KAROQ отлично подходит на роль семейной машины. Кстати, многие совершенно правильно приехали на презентацию нового автомобиля всей семьей. Автоцентр был к этому готов - каждый член семьи нашел себе по-настоящему интересное занятие. Например, в детской зоне можно было собрать большой магнитный пазл или поучаствовать в создании огромной раскраски. Взрослые в конкурсах могли выиграть зонт, кружку, буксировочный трос и другие оригинальные аксессуары ŠKODA.

Но главным, конечно же, оставалась возможность поближе познакомиться с автомобилем - разглядеть его со всех сторон, ощутить удобство Simply Clever.

Даже если убрать с капота эмблему с крылатой стрелой, все равно будет понятно, что перед вами ŠKODA. Четкие грани кузова, форма капота, решетка радиатора и высоко расположенная двухэтажная оптика - автомобиль эффектно смотрится и на улицах города, и в загородном пейзаже.

Внутри KAROQ интересен не меньше, чем снаружи. За информационную поддержку водителя и развлечения отвечает мультимедийная система Bolero с сенсорным дисплеем диагональю 8". Также на экране можно управлять настройками автомобиля - режимом движения, подогревом руля, фоновой подсветкой. Не забыли в салоне KAROQ и о полезных «мелочах» - здесь есть держатель парковочного талона, вместительное отделение для вещей, мини-контейнеры для мусора и другие решения Simply Clever.

Поближе познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв KAROQ можно в автоцентре ŠKODA Камская Долина (ул. Спешилова, 105а). Запись на тест-драйв - по телефону 8 (342) 259-43-40 и на сайте skoda-kd.ru.

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