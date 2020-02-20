2020-02-20T12:44:37+03:00
Общество

С начала года на дорогах Пермского края погибли 50 человек

В ГИБДД рассказали, где чаще всего случаются аварии
Вероника РАНГУЛОВА
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Всего с начала года на дорогах Прикамья произошло более 330 ДТП. Фото:ГИБДД по Пермскому краюВсего с начала года на дорогах Прикамья произошло более 330 ДТП. Фото:ГИБДД по Пермскому краю
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В среду утром на автодороге «Полазна - Чусовой» случилась страшная авария. Около 8.45 возле села Шушпанка столкнулись УАЗ и «Фиат Дукат», оба автомобиля загорелись. Погибли четыре человека, детей среди погибших нет. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, причины аварии еще уточняются.

Всего с начала года на дорогах Прикамья произошло более 330 ДТП, где погибли 50 человек, еще 490 - получили различные травмы. Неутешительную статистику в прямом эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) привел начальник УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Алексей Карин:

- Основная причина большинства аварий - выезд на полосу встречного движения. При этом некоторые водители не учитывают дорожную обстановку - снегопад, гололед, занесенные снегом дороги и обочины - и не корректируют скорость движения.

Самыми аварийными дорогами считаются федеральная трасса «Пермь - Екатеринбург», подъезд к Перми от автодороги М-7, участки «Кострома - Шарья - Киров - Пермь», «Пермь - Березники», «Пермь - Ильинский», «Чернушка - Куеда».

- Особое внимание водителей хочу обратить на количество аварий с участием детей, - отметил Алексей Карин. - С января этого года произошло уже 53 ДТП, где 60 несовершеннолетних получили травмы, один ребенок - пятимесячная девочка - погиб. И большинство таких аварий происходит по вине взрослых. Родители забывают, что дети - самые уязвимые участники дорожного движения. Пренебрежительное отношение к средствам пассивной безопасности - ремни безопасности, детские удерживающие устройства - способствует наступлению тяжких последствий.

Еще 26 человек пострадали и трое погибли в авариях, которые произошли по вине водителей автобусов. Основные причины - нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил обгона.

КСТАТИ

Где искать эвакуированный автомобиль?

1. Позвонить в полицию по телефону 102 или 246-79-00 и уточнить, где находится ваш автомобиль, и кто составил протокол о его задержании.

2. Если автомобиль эвакуировали сотрудники полка ДПС, нужно приехать на бульвар Гагарина, 74 и обратиться в кабинет №101. Там составят административный протокол и выдадут копии документов о задержании транспортного средства с отметкой, что машина находится на специализированной стоянке.

3. Оставленные в машине документы нужно будет забрать, приехав на специализированную стоянку. Сделать это лучше до визита в ГИБДД. С собой должен быть полис ОСАГО и документы, подтверждающие право собственности на автомобиль.

4. Выдача автомобиля производится при предъявлении копии протокола о задержании транспортного средства должностному лицу на специализированной стоянке. Там же нужно оплатить услуги эвакуатора и стоянки.

5. Административный штраф нужно заплатить в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

6. В случаях, когда водитель стал свидетелем эвакуации своего автомобиля, этот процесс можно предотвратить до начала движения эвакуатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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