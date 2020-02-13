«Думаю, не утонула, увезли». Пермяки обсуждают тайну исчезновения Кати Четиной, которую следователи ищут уже 10 лет
Уже 10 лет родители Кати Четиной, которая в пятилетнем возрасте исчезла во время пикника у горы Ермак, пытаются найти хоть какие-то следы пропавшей девочки. Помогает им в этом и следователь, который собрал уже более 40 томов уголовного дела.
До сих пор выстраиваются различные версии случившегося. В базы данных по всему миру недавно был занесен код ДНК девочки.
«Комсомольская правда» опубликовала на днях два материала на эту тему – с рассказом Катиного отца и повествованием следователя, который до сих пор старается помочь родителям в поисках.
На фотографии еще счастливые Катины родители с дочуркой. Фото: семейный архив.
Обе публикации, размещенные на сайте «КП», получили множество откликов. В большинстве из комментариев авторы высказывают сочувствие Катиным родителям и произносят слова поддержки.
Михаил
- Кто-то хотел пустить следствие в другую сторону? Очень много не состыковок.
Сам Себе Экстрасенс
- От фото, действительно, идёт энергетика живого ребёнка. Хотя разумом я понимаю, что шансов найти мало.
Лист
- Думаю, не утонула. Увезли. Девочка здоровая и очень красивая.
Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю Владимир КрохалевФото: Алена ОВЧИННИКОВА
Дед
- Это невыносимо, ужасно, нет слов! Родители не теряют надежды, и нет какого-то завершения расследования уже столько лет. Любой утонувший равно или поздно обнаруживается. А тут ничего, вообще ничего.
Вера
- Сил вам, родители!
Русс
- Сейчас есть возможность использовать трекеры для контроля за детьми, и не надо этим пренебрегать.
Ирина
- Надо понимать выражение держать детей под присмотром буквально, то есть – видеть их.
Один из отдыхающих сфотографировал, как утром Катя спускалась к берегу реки за водой. Фото предоставлено СУ СКР по Пермскому краю.
Гость
- Когда был пионервожатым, у меня пятиклассник чуть не утонул в огороженном «лягушатнике» на речке. Там было по колено воды, а он сел на пол, и его течением стало затягивать под решетку. Я зашел, взял его за ухо, выдернул и отправил на берег. Больше в воду я его не пускал.
Екатерина
- Многие выезжают на природу в многолюдных компаниях, надо хорошенько подумать, стоит ли брать туда совсем маленьких детей.
Гостья
- Сама боялась такого. Поэтому хоть и живём в городе рядом с морем, никогда не выезжала с детьми с ночёвкой.
Жасмин
- Родители надеются и верят! И правильно делают! И не обращайте внимания ни на кого. Я всей душой хочу верить, что Катенька жива!
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