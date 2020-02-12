«Жена осталась с двумя детьми». В ЛНР при обстреле со стороны Украины погиб ополченец из Перми

Под Луганском возле села Золотое погиб 44-летний ополченец из Перми Никита Бурыгин. Как раз в том самом месте, куда незадолго до этого приезжал украинский президент Зеленский проинспектировать, как выполняются минские соглашения по разведению войск.

А затем последовал артиллерийский обстрел со стороны ВСУ из 122-миллиметровых пушек.

- Нам позвонил из Луганска парень, он тоже уехал из Перми защищать Луганскую народную республику, как и мой брат, - рассказывает сестра погибшего пермяка. – Он рассказал, что им выдали лопаты и послали на передовую окапываться, оборудовать позицию для наблюдения. И тут начался обстрел. Моего брата смертельно ранило в грудь. С ним погибли еще трое ополченцев и еще несколько человек серьезно ранило.

Позже военные ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого по луганским позициям велся прицельный огонь.

- Мой брат поехал туда, потому что там наши корни, у нас там много родных, - объясняет пермячка. - Он с детства был лидером, не терпел, когда кого-то обижали, меня вот с кулаками от хулиганов защищал. Служил в ЛНР он по контракту. До этого в Перми работал водителем. Он и в армии в юности шофером служил под Москвой. В новогодние праздники брат приезжал на побывку. Он обещал, что в мае вернется домой. Мол, надо помочь жене вырастить сыновей. Но вот не успел.

По словам сестры погибшего ополченца, про свою службу в ЛНР брат не рассказывал.

- Возможно, он нас берег, нам ведь, родным, на наши страницы приходили различные угрозы, присылали, например, фотографии с гробами, - говорит она. - Нам пообещали, что тело брата доставят в Пермь, но когда, неизвестно. Насколько я знаю, его погибших друзей уже с почестями похоронили в ЛНР.

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