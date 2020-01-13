Виртуальное оружие к бою! Или как стать крутым геймером

Тариф «Игровой» компания «Ростелеком» разработала специально для завзятых геймеров. Как говорят эксперты, чтобы стать геймером, мало просто играть в компьютерные игры.

- Современный виртуальный игрок должен разбираться еще и в технике, чтобы правильно подобрать себе оборудование и организовать максимально комфортные условия для виртуальной битвы, - отмечают специалисты. - Второй важный момент – сфокусироваться на определенном направлении. Как только вы разберетесь во всех нюансах выбранного игрового жанра, добиться успеха и признания будет намного проще. Третье условие - будьте готовы к проигрышам. Но не унывайте, а изучайте свои ошибки и учитесь на победах других игроков. В итоге все это обязательно приведет вас к победе.

Но победа зависит не только от самого игрока, но и от других факторов. В онлайн-игре дорога каждая секунда, поэтому геймерам просто необходим стабильный высокоскоростной интернет. Ведь «противник» не будет ждать, пока твой снаряд долетит до его танка, а, имея более высокую скорость, успеет дважды выстрелить в ответ.

Но если интернет-провайдер сотрудничает с разработчиком онлайн-игр, то тогда между ними, по сути, возникает прямой интернет-канал, который дает игрокам высокую скорость, низкий пинг и дополнительные бонусы для игроков.

И такой тариф разработал «Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming. Скоростью доступа для геймеров Пермского края составляет до 250 Мбит/с. Пользователи получают премиум-аккаунт с эксклюзивной боевой техникой, разработанной специально для абонентов тарифа «Игровой».

Играете в World of Tanks? Получите премиум танк Т-44-100 (Р) VIII уровня, имеющий 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны и уникальный камуфляж. Кроме того, танк обладает высокой огневой мощью и надежной защитой, а также предельной подвижностью.

Предпочитаете World of Warships? В порту вас ждет крейсер «Адмирал Макаров» VI уровня. Достоинства крейсера в его дальности стрельбы и торпедном вооружении. А поклонники World of Warplanes смогут получить премиум истребитель Яковлев ЯК-3Т VII уровня.

Плюсом к боевой технике идет прокачанный экипаж в полной боевой готовности, который в паре с геймером готов побеждать в виртуальном бою.

- Это здорово! Ты заходишь в игру, у тебя прокачанный танк, и ты сразу на уровень выше всех! - оценили новые возможности участники игры.

Учитывая, что через 10 дней - праздник Защитников Отечества, можно не ломать голову над подарком, а подарить своему мужчине на 23 февраля "премиум-танк" Т-44-100.