«До 50 рублей за маску». В Прикамье резко взлетели цены на противовирусные препараты и средства защиты

В Пермском крае растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за высокого уровня заболеваемости с 7 февраля по 15 февраля в школах, ссузах и тех детских садах, где болеют больше 20% детей, объявили карантин. А 11 февраля образовательный процесс был приостановлен еще в 12 административных территориях края.

Эпидемический порог превышен на 48,5%. Диагноз «грипп» у заболевших подтвержден лабораторно. Чаще всего болеют детишки в возрасте до шести лет.

Пользуясь этой ситуацией, аптеки начали поднимать цены на противовирусные препараты и маски.

- К примеру, жительницы Добрянки сообщила, что в одной из городских аптек медицинские маски в феврале продаются по цене 700 рублей за 10 штук, - сообщила пресс-служба УФАС России по Пермскому краю. – В жалобе другого пермяка говорится о повышении стоимости одного из противовирусных препаратов на 10%. Специалисты УФАС уже начали проверять эту информацию. Если обнаружатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, то в отношении нарушителей будут приниматься меры реагирования в виде штрафов.

- Многие розничные аптечные сети признались, что перестали закупать медицинские маски в январе и феврале 2020 года из-за значительного роста цен у крупных оптовых поставщиков, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Если в декабре 2019 года они оптом закупали маски по 1,04 рубля за штуку, то в феврале цена выросла до 7 рублей за штуку. Однако в отношении тех, кто необоснованно завышает цены на медицинские маски и противовирусные препараты, спекулируя на страхах населения в период обострения эпидемии, мы будем принимать меры.

Проверили антмонопольщики и рекламу препарата «Ремантадин», как средства лечения китайского коронавируса, которая появилось в одной из аптечных сетей Перми в конце января. Экспертами стали специалисты минздрава и Пермского государственного медицинского университета.

Недостовеная реклама появилась в одной из аптечных сетей Перми. Фото предоставлено УФАС России по Пермскому краю.

- Вывод: препарат «Ремантадин» относится к группе противовирусных средств и показан к применению при лечении ранних стадий гриппа, а также при профилактике клещевого энцефалита. Данные по действию на коронавирус препарата «Ремантадин» отсутствуют, - отметили в пермском УФАС.

Когда вокруг этой рекламы поднялась шумиха, сотрудники аптечной сети в спешном порядке удалили недостоверные объявления.